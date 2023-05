Synoptyk IMGW: we wtorek na zachodzie i południu możliwe burze z opadami gradu

We wtorek na zachodzie i południu kraju możliwe są burze z opadami gradu. W trakcie burz może spaść od 10 do 20 mm deszczu, a na obszarach podgórskich do 35 mm. Będzie ciepło od 18 do 25 stopni Celsjusza - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

We wtorek na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże a miejscami będzie padał przelotny deszcz. Na zachodzie i południu możliwe są burze z opadami gradu. W trakcie burz może też spaść od 10 do 20 mm deszczu, a na obszarach podgórskich do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na zachodzie, od 23 do 25 w centrum i na wschodzie. Zimniej na wybrzeżu i w kotlinach sudeckich od 16 do 18 stopni.

Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Po południu od zachodu zmieni kierunek na zachodni.

W nocy pogodnie na północnym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu lokalnie burze. W czasie burz spadnie od 10 do 15 mm deszczu.

Temperatura minimalna od 7 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, 8-10 stopni na wschodzie, na pozostałym obszarze od 10 do 12 stopni.

Wiatr na ogół słaby. We wschodnie połowie kraju wschodni. Od zachodu będzie zmieniał kierunek na północno-zachodni.