Synoptyk IMGW: we wtorek na zachodzie przelotny deszcz i burze

Jak przekazała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, we wtorek na zachodzie kraju będzie przewaga dużego zachmurzenia oraz opady deszczu i burze. Na wschodzie słonecznie.

Prognoza pogody przygotowana przez synoptyk IMGW Małgorzatę Tomczuk zakłada, że we wtorek temperatura maksymalna będzie się wahać od około 18 stopni Celsjusza miejscami nad morzem, do 34 st. C na wschodzie. W centrum 27 stopni Celsjusza.

Małgorzata Tomczuk prognozuje, że w zachodniej połowie kraju będzie zachmurzenie duże oraz wystąpią przelotne opady deszczu i burze. "W czasie burz porywy wiatru mogą wynieść 70 km/h. Opady możliwe do 50 mm" - przewiduje Tomczuk.

Zaznaczyła, że najwięcej burz powinno wystąpić na Górnym Śląsku i w zachodniej części kraju, natomiast na wschodzie będzie słonecznie.

"W nocy przelotne opady deszczu będą występowały prawie w całym kraju, z wyjątkiem części północno-zachodniej" - wskazała synoptyk IMGW. Dodała, że temperatura w nocy wyniesie na zachodzie ok. 13-14 st. C, w centrum 17-19 stopni, zaś najcieplej będzie na wschodzie - tam termometry mogą wskazać 20 stopni Celsjusza.

Podkreśliła, że w nocy należy się spodziewać burz, które jednak będą słabły. "W nocy na wschodzie i południowym -zachodzie burze, ale słabsze" - powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk.