Synoptyk IMGW: we wtorek najcieplej na północy, nawet 18 st. C

We wtorek będzie dość ciepło, od 11 do 18 stopni C. Na północy i wschodzie będzie pogodnie, a na pozostałym obszarze popada deszcz - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

We wtorek na północy i północnym wschodzie będzie pogodnie. Na zachodzie oraz w pasie od Pomorza, przez Kujawy, Łódź, po Małopolskę będzie deszczowo. Tam też mogą wystąpić burze.

Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza na zachodzie, 15 w centrum, do 18 stopni na Warmii i Mazurach.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich.

W nocy z wtorku na środę przejaśnienia na wschodzie, a w drugiej połowie nocy rozpogodzi się także na zachodzie. W pasie od Pomorza, przez centrum, po południowy wschód będzie padał deszcz i wystąpią burze. W woj. świętokrzyskim i małopolskim spadnie nawet 20 mm. Wysoko w górach spadnie ok. 12 cm śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodnich i zachodnich krańcach kraju, ok. 4-6 stopni od Pomorza po centrum. Na północnym wschodzie oraz w południowej części woj. dolnośląskiego możliwe przymrozki ok. -2, -1 stopnia.

Wiatr będzie słaby, na wschodzie południowo wschodni, na zachodzie północno-zachodni i zachodni.