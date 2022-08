Synoptyk IMGW: we wtorek po południu na południowym wschodzie możliwe burze

Prognozujemy, że we wtorek po południu na północnym wschodzie miejscami może padać przelotny deszcz, w południowo wschodniej części kraju możliwe burze - powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. W trakcie burz porywy wiatru do 55 km/h a opady do 10 mm - dodał.

Ogrodnik zaznaczył, że we wtorek będzie zachmurzenie umiarkowane, które na północnym wschodzie i południowym zachodzie może wzrosnąć do dużego.

Prognoza synoptyczna IMGW zakłada, że temperatura maksymalna będzie się wahać od 19 stopni na północy kraju w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego do 26-27 stopni Celsjusza w centrum, na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Jak zaznaczył Michał Ogrodnik, wieczorem na południowym wschodzie opady deszczu będą zanikały.

"W nocy najwięcej bezchmurnego nieba na zachodzie, natomiast we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane" - stwierdził synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Przekazał, że na północnym i południowym wschodzie lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły, które będą ograniczały widzialność do 500 metrów.

Synoptyk IMGW zaznaczył, że w nocy przelotny deszcz możliwy jedynie w rejonie Zatoki Pomorskiej. Temperatura minimalna wyniesie 11-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w centrum 14 stopni, natomiast na zachodzie 17-19 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.