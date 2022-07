Synoptyk IMGW: we wtorek po południu na wschodzie kraju burze

Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk, we wtorek po południu będzie zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. We wschodniej połowie kraju burze, w których może spaść do 35 mm deszczu i lokalnie możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

"Na południowym wschodzie mamy wydane ostrzeżenia na burze z gradem pierwszego stopnia" - wskazała Ilona Bazyluk. Podkreśliła, że w burzach może spaść do 35 mm deszczu, porywy wiatru lokalnie mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

"Poza tym w całym kraju przelotny deszcz, na zachodzie słabszy" - przekazała synoptyk IMGW.

Prognoza synoptyczna Ilony Bazyluk zakłada, że temperatura maksymalna we wtorek będzie się wahać od 20 stopni Celsjusza nad morzem i terenach podgórskich przez 27 st. C w centrum do 32 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany - na zachodzie porywisty.

"W nocy na krańcach wschodnich są możliwe burze z porywami do 70 km/h. Opady deszczu w burzach do 15-20 mm" - wskazała synoptyk IMGW. Dodała, że "w drugiej połowie nocy nad morzem możliwe przelotne opady deszczu, na południu słaby deszcz".

Bazyluk zaznaczyła, że w nocy na zachodzie kraju będzie zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie natomiast większe. Temperatura minimalna wyniesie 9 stopni Celsjusza na Pomorzu, w centrum 12-14 st. C, zaś na południowym wschodzie i nad morzem możliwe 16 stopni.

Podkreśliła, że w nocy powieje słaby wiatr. Nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni.