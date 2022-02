Synoptyk IMGW: we wtorek pochmurnie z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu

We wtorek znajdziemy się w strefie frontów atmosferycznych, które spowodują, że będzie pochmurnie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 2 st. C na wschodzie, przez ok. 5 stopni w centrum do 8 st. C na północnym zachodzie - powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

IMGW prognozuje, że we wtorek Polska znajdzie się w strefie frontów atmosferycznych, które będą powodować pochmurną aurę z opadami deszczu. "Deszcz i deszcz ze śniegiem spadnie głównie we wschodniej i południowej części kraju" - wskazała synoptyk.

"W Tatrach prognozowany jest w ciągu dnia przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm" - powiedziała Pacocha. Dodała, że temperatura maksymalna we wtorek wyniesie 2 stopnie Celsjusza na wschodzie, ok. 5 st. C w centrum, 8 st. C na północnym zachodzie. "Chłodniej w obszarach podgórskich od 0 do 3 stopni" - zaznaczyła.

Jak wskazała Dorota Pacocha, frontom atmosferycznym będzie towarzyszył silny wiatr. "Zostały wystawione ostrzeżenia meteorologiczne o silnym wietrze i porywach wiatru dla powiatów nadmorskich. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 21" - powiedziała. Dodała, że na pozostałym obszarze porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h.

Zgodnie z prognozą IMGW, w nocy nie dojdzie do drastycznych zmian w pogodzie. "Temperatura na całym obszarze kraju dodatnia: od 0 st. C na północnym wschodzie do 6 stopni na zachodzie" - stwierdziła Pacocha.

"W nocy wiatr nieco słabszy nad morzem do 75 km/h, w kierunku zachodnim. W górach porywisty wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne" - przekazała synoptyk IMGW.