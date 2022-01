Synoptyk IMGW: we wtorek pochmurno z opadami

We wtorek niemal w całym kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na zachodzie kraju i na północy mogą zdarzyć się przebłyski słońca - powiedział PAP Michał Folwarski, synoptyk IMGW.

Według prognozy przygotowanej przez Michała Folwarskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, taka pochmurna pogoda z opadami utrzyma się we wtorek i środę.

"We wtorek w całym kraju będzie dość pochmurno. Przebłyski słońca mogą wystąpić na zachodzie i północy kraju. Do końca dnia będzie padał deszcz i mżawka. Na wschodzie i południu ma padać deszcz ze śniegiem a w rejonach podgórskich i w górach śnieg. Na południowym wschodzie możliwe są także opady marznące" - powiedział Folwarski.

Temperatura w przeważającej części kraju wyniesie 2 lub 3 stopni Celsjusza. Jedynie na południowym wschodzie może wynieść ok. zera. Od wieczora aż do środy z rana wystąpią gęste, lokalnie marznące mgły. Wiatr we wtorek będzie umiarkowany, zachodni.

W nocy w dalszym ciągu będzie pochmurno. W zachodniej części kraju będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i mżawka. Na terenach podgórskich wystąpią opady śniegu.

Temperatura w zachodniej części kraju może osiągnąć do 4 stopni Celsjusza, natomiast na wschodzie od minus 2 stopni do zera. Wiatr w nocy będzie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.