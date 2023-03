Synoptyk IMGW: we wtorek pochmurno, zimno z przelotnymi opadami

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne w całym kraju. Wszędzie będzie wiał silny wiatr, będzie padało, zarówno deszcz i śnieg - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne w całym kraju, z małego do dużego i odwrotnie. W całym kraju przelotne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej na nizinach wyniesie do 4 cm, zaś w Karpatach do 15 cm. Na północy, nad morzem wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu, 1 na Suwalszczyźnie, do 5 stopni na zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty. Najsilniejsze porywy na południowym wschodzie do 75 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. Tam też wystąpią burze z opadami śniegu i krupy śnieżnej. Lokalnie zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy na zachodzie się rozpogodzi. Na północnym wschodzie zachmurzenie duże i opady śniegu. W górach może spaść do 5 cm śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni Celsjusza na Pomorzu, minus 5 w centrum, do minus 2 na zachodzie, tylko w rejonie Świnoujścia ok. zera. Instytut wydał ostrzeżenie na silny mróz w rejonie podgórskim Karpat. Tam termometry mogą wskazać minus 15 stopni.

Wiatr będzie słabnąć, tylko na wschodzie i północy porywisty do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Od zachodu zacznie słabnąć na południowy. W górach porywy wyniosą do 75 km/h.