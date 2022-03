Synoptyk IMGW: we wtorek pogodnie i ciepło

W wtorek będzie pogodnie i ciepło w całej Polsce. Temperatura wyniesie nawet 17 stopni Celsjusza - powiedział Kamil Walczak, synoptyk IMGW.

Według prognozy przygotowanej przez Kamila Walczaka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek po południu i w nocy będzie w całym kraju pogodnie.

We wtorek będzie dużo słońca i niemal bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju do 17 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 8 do 11 stopni.

Wiatr będzie słaby, na południowym zachodzie porywisty z kierunków wschodnich i południowych. W Sudetach porywy wiatru mogą wynieść do 60 km/h.

W nocy nadal będzie pogodnie. Lokalnie na północy kraju mogą tworzyć się mgły ograniczające widoczność do 200-300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni na wschodzie kraju, do około zera na zachodzie i Wybrzeżu. Na Podhalu temperatura może spaść do minus 8 stopni.

Wiatr będzie słaby z kierunków południowych.