Synoptyk IMGW: We wtorek popołudnie i wieczór pochmurne

We wtorek popołudnie i wieczór upłyną nam jeszcze pod znakiem pogody pochmurnej. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane są na zachodzie i powinny one postępować w głąb kraju - powiedziała PAP synoptyk Grażyna Dąbrowska z biura prognoz IMGW.

Najwięcej chmur pojawi się miejscami jeszcze na wschodzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie się kształtowała od 10 stopni w rejonach Karpat, będzie natomiast w przeważającej części kraju będzie w granicach 13-14 stopni. Najwięcej, bo 16 stopni możemy się spodziewać we wtorek na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej i miejscami na Kujawach i Mazowszu.

Wiatr na ogół będzie jeszcze umiarkowany, choć na wybrzeżu będzie dość silny i porywisty, w porywach osiągający do 60 kilometrów na godzinę. Będzie wiało z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Podczas nocy z wtorku na środę na większym obszarze kraju pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Duże zachmurzenie z przejaśnieniami wystąpi natomiast na wybrzeżu i na krańcach północno-wschodnich.

"Na krańcach północno-wschodnich spodziewane są jeszcze niewielkie opady deszczu, ale tylko w tamtych okolicach kraju" - powiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska z biura prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Temperatura w nocy z wtorku na środę będzie najniższa nad ranem i będzie się kształtowała w zakresie od sześciu do 11 stopni. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, i to zarówno w rejonie Karpat, jak i Sudetów. Będzie tam od dwóch do pięciu stopni" - dodała.

Wiatr będzie się wyciszał i większości kraju będzie już tylko słaby. Na Pomorzu i wybrzeżu będzie jeszcze umiarkowany. Zawieje nam z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. "Porywistego wiatru możemy się spodziewać jedynie w rejonach opadów na Suwalszczyźnie, ale będą to porywy nieprzekraczające 50 kilometrów na godzinę" - powiedziała Grażyna Dąbrowska". "Silniej będzie też wiało wysoko górach oraz na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Karpackim".