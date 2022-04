Synoptyk IMGW: we wtorek rano będzie pogodnie

We wtorek rano będzie pogodnie. Prognozujemy rozpogodzenia na północy kraju, a także północnym zachodzie i krańcach zachodnich. Chmury za to mogą się pojawić na wschodzie, w centrum i na południu - powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Ewa Łapińska.

We wtorek poranek będzie pogodny z możliwym niewielkim zachmurzeniem. Jak wskazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska, "więcej rozpogodzeń na północy, północnym zachodzie i krańcach zachodnich. Rano powinno być pogodnie". Pochmurnie może być za to na wschodzie, w centrum i na południu kraju - tam miejscami może popadać deszcz.

"Temperatura ok. 0-1 stopnia Celsjusza na Kaszubach i pojezierzu pomorskim, 5 stopni w centrum i 6-8 st. C na południowym wschodzie" - powiedziała Ewa Łapińska.

IMGW prognozuje, że "w ciągu dnia najwięcej pogodnego nieba będzie na północy i zachodzie Polski". "W centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałej części kraju mogą się pojawić spore zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami, na Podlasiu, Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku, Małopolsce i Lubelszczyźnie popada przelotny deszcz" - stwierdziła synoptyk IMGW.

"W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od ok. 9 st. C nad morzem i Podhalu i 11-12 stopni na wschodzie do 15 st. C na północnym zachodzie - tam będzie więcej rozpogodzeń i słonecznie. Wiatr umiarkowany w kierunku północnym" - wskazała synoptyk IMGW.

Wieczorem nie powinno dojść do znaczących zmian w pogodzie. "Najchłodniej będzie nad morzem, najcieplej natomiast na północnym zachodzie" - prognozuje IMGW.

"W nocy w całym kraju dużo przejaśnień, słabe opady deszczu mogą się utrzymywać na krańcach wschodnich. W całym kraju sporo mgieł, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Noc chłodna. Temperatura na Pomorzu i Kaszubach wyniesie między 0 a -1 stopnia Celsjusza, w centrum ok. 4 stopni, a najcieplej będzie na krańcach wschodnich do 7 st. C" - wskazała Ewa Łapińska.