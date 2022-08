Synoptyk IMGW: we wtorek rano najcieplej na zachodzie i w centrum - do 24 st. C

We wtorek rano w województwie łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim możliwy przelotny deszcz. O tej porze najcieplej będzie w centrum i na zachodzie do 24 stopni Celsjusza - przekazała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk.

Po południu - zgodnie z prognozą pogody IMGW - należy się spodziewać zachmurzenia dużego i umiarkowanego. "W centrum przelotne opady deszczu. W Małopolsce możliwe burze z opadami maksymalnie do 15 mm i porywy wiatru do 55 km/h" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Prognoza synoptyczna Ilony Bazyluk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zakłada, że we wtorek temperatura maksymalna będzie się wahać od 20 stopni Celsjusza nad morzem do 27-28 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Bazyluk podkreśliła, że wieczorem należy się spodziewać opadów deszczu w centrum i na południu kraju. Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum do 24 stopni Celsjusza, najchłodniej z kolei na północy i terenach podgórskich, około 16 st. C.

"W całym kraju będzie pogodna noc, tylko na północy więcej chmur. Na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu, poza tym bez opadów" - wskazała Ilona Bazyluk.

Dodała, że miejscami na południowym wschodzie w nocy pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. "Temperatura od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 15 st. C w centrum i nad morzem, do 17 stopni na zachodzie kraju. Wiatr słaby, zmienny z przewagą wschodniego" - zaznaczyła Bazyluk.