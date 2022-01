Synoptyk IMGW: we wtorek w kraju pochmurno, na południu deszczowo

We wtorek w całym kraju będzie pochmurno. Na południu kraju będzie padał deszcz a w górach śnieg - powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW.

Według prognozy przygotowanej przez Kamila Walczaka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w ciągu dnia będzie w kraju dość ciepło. Dopiero w nocy przyjdzie ochłodzenie na północy kraju.

"We wtorek do końca dnia będzie pochmurno w całym kraju. Na niewielkie przejaśnienia można liczyć na południu. Na południu i południowym zachodzie będzie padał deszcz. Spadnie tam od 6 do 10 litrów wody na metr kwadratowy" - powiedział Walczak.

W górach, tj. w Karpatach i Sudetach będzie padał śnieg. Przyrost pokrywy śnieżnej do końca dnia wyniesie tam ok. 5 cm. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie 4 stopnie Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - 10 stopni.

IMGW informuje, że w nocy pogoda zacznie się zmieniać. Noc będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami na południu kraju. Na północnym zachodzie będzie padał śnieg. W Karpatach może spaść w nocy kolejne 5 cm śniegu. Na południu dalej będzie padał deszcz. Znowu spadnie tam do 10 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni na północy kraju do 5 stopni na południu i południowym wschodzie. W całym kraju będzie wiał porywisty wiatr. Na Podhalu wiatr może osiągnąć nawet 70 km/h.