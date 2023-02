Synoptyk IMGW: we wtorek w miarę pogodnie, w nocy w Karpatach – 17 stopni

We wtorek będą liczne rozpogodzenia, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże. W całym kraju mroźno, a w nocy w rejonach podgórskich Karpat temperatura może lokalnie spaść do -17 stopni - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

We wtorek będą liczne rozpogodzenia, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże i tam słabe opady śniegu.

Temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, -1 na przeważającym obszarze kraju, do 2 stopni na Wybrzeżu. W rejonach górskich Karpat od -8 do -6 stopni.

Wiatr na południowym zachodzie będzie słaby, zmienny. Na pozostałym obszarze słaby, wzmagający się do umiarkowanego, z kierunków północnych.

W nocy będą duże rozpogodzenia, duże zachmurzenie na południu i tam słabe opady śniegu. W wielu miejscach będą tworzyć się gęste mgły, miejscami osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza na południu, ok. -6 w centrum, do -2 stopni na Wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat może lokalnie spaść do -17 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny, tylko na południu z kierunku północnego.