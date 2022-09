Synoptyk IMGW: we wtorek zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie deszcz i burze

We wtorek w całym kraju zachmurzenie będzie duże z miejscowymi przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią opady deszczu i burze - poinformowała we wtorek dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

We wtorek na południu i wschodzie kraju nadal dużo chmur. Większe przejaśnienia możliwe są tylko na północnym zachodzie, północy i krańcach zachodnich. "Nawet w tych miejscach, gdzie się pokaże słońce, miejscami możliwe są przelotne słabe opady deszczu. Lokalnie na północy prognozowane są opady krupy śnieżnej" - powiedziała synoptyk.

Na terenie całego kraju mogą wystąpić lokalne słabe burze. "Wysoko w Tatrach leży już śnieg. Dzisiaj pokrywa śnieżna nad ranem miała 28 centymetrów. Śnieg jest też w niższych partiach w Hali Gąsienicowej czy w Dolinie Pięciu Stawów" - dodała.

Temperatura maksymalna popołudniu wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, w obszarach górskich będzie jeszcze chłodniej od 7 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i zachodni. Nad morzem silny i porywisty. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.

