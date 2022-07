Synoptyk IMGW: Weekend w Zachodniopomorskiem bez upałów

Na Pomorzu Zachodnim w weekend nie są prognozowane upały. Temperatura w głębi lądu do 26 st. C, a nad morzem do 22 st. C. Turyści nie powinni obawiać się intensywnych opadów deszczu.

Turyści wypoczywający nad Bałtykiem nie powinni obawiać się opadów deszczu. Jak informuje IMGW przelotne opady możliwe są jedynie w południowej części województwa.

"Niedziela będzie dość słoneczna na przeważającym obszarze, tylko na krańcach wschodnich województwa może padać deszcz, ale słaby" - poinformował synoptyk IMGW Ilona Bazyluk.

Jak podkreśliła "w weekend nie są prognozowane ani upały, ani ulewy". Powrót upałów w Zachodniopomorskiem regionie prognozowany jest od środy.

Planujący wypoczynek na polach namiotowych powinni liczyć się z chłodniejszymi nocami, choć również bez opadów. Temperatura minimalna około 12 st. C.

Osoby, które zdecydują się na kąpiel w morzu, powinny zwrócić uwagę na flagi wywieszane przez ratowników na strzeżonych kąpieliskach. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz wejścia do wody.

Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach prezentowane są w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.Obecnie zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz na kąpielisku Wodna Dolina w Koszalinie. W pierwszym przypadku powodem jest zakwit sinic, w drugim bakterie E. coli.

Na pozostałych 136 kąpieliskach strzeżonych zorganizowanych tego lata na Pomorzu Zachodnim woda jest pozbawiona groźnych dla zdrowia sinic i można z niej bezpiecznie korzystać.