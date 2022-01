Synoptyk IMGW: wiatr słabnie, po południu i wieczorem możliwe opady deszczu

Pod wieczór wiatr w całym kraju osłabnie. Fala opadów deszczu i deszczu ze śniegiem ma przechodzić w piątek po południu z północy na południe Polski. Będzie od zera do 4 stopni Celsjusza - powiedział PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

Piątkowe popołudnie i wieczór deszczowe, a miejscami jeszcze wietrzne.

"Fala opadów deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem, ma stopniowo przechodzić z północy na południe Polski. Wieczorem może padać już tylko na południu" - podał Folwarski.

Temperatury od zera st. C. na zachodzie kraju, 2 st. C. w centrum, do 4 st. C. we wschodniej Polsce i nad morzem.

"Wieczorem przestaną obowiązywać ostrzeżenia przed porywistym wiatrem. Podmuchy będą słabły. Wiatr na większym obszarze kraju już taki dokuczliwy nie będzie. Ma wiać z północnego zachodu. Silniejszy wiatr jeszcze tylko na wschodzie i nad morzem" - przekazał synoptyk IMGW.