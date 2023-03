Synoptyk IMGW: większe rozpogodzenia na północy kraju, tam też najchłodniej

W środę do końca dnia przejaśnień i większych rozpogodzeń można się spodziewać na północy Polski. Tam, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, tylko gdzieniegdzie może popadać śnieg i w tej części kraju będzie najchłodniej. Miejscami temperatura wzrośnie tylko do 1 stopnia Celsjusza.

Środa w pogodzie dzieli Polskę na północ z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami oraz na pochmurne południe, gdzie tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą miejscami pojawić się jakieś przejaśnienia.

Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północy tylko gdzieniegdzie może popadać śnieg. Natomiast na południu kraju spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, szczególnie w górach, ale może on też spaść na nizinach. Świeżego śniegu przybędzie o kilka centymetrów.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza miejscami na północy, ok. 3-4 stopni w centrum, do 9 stopni na ziemi przemyskiej" - przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr wieje z kierunków zachodnich i południowych, jest słaby i umiarkowany. "Jedynie na Wybrzeżu jeszcze w godzinach popołudniowych dość silny, porywisty. Tam, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, porywy do 75 km/h. Z upływem dnia będą słabły" - poinformowała Dąbrowska.

W nocy ze środy na czwartek na północy kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, tylko gdzieniegdzie duże. Na pozostałym obszarze wciąż będzie ono duże. Nadal na południu głównie opady deszczu, poza górami, gdzie padać będzie śnieg. Możliwy także deszcz ze śniegiem. Słabe i przelotne opady śniegu mogą też się zdarzyć na północy kraju.

"Temperatura minimalna na Pomorzu i północnym wschodzie może spaść do minus 9 stopni Celsjusza, w centrum kraju ok. minus 1-2 stopni, na południu będzie dość ciepło. Tam, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, do plus 4 stopni Celsjusza" - powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr w północnej i centralnej Polsce z kierunku północno-wschodniego, słaby i umiarkowany. Natomiast na południu wiatr z kierunków południowego i południowo-zachodniego, umiarkowany i porywisty, w porywach do 55 km/h. "Jedynie wysoko w górach te porywy do 80 km/h i ze względu na opady śniegu tam również wiatr może lokalnie powodować zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzegła Dąbrowska.