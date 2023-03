Synoptyk IMGW: wtorek chłodny, z przelotnymi opadami śniegu; noc mroźna

Wtorek zapowiada się na chłodny dzień, z dość silnym wiatrem i przelotnymi opadami śniegu w całym kraju. W nocy, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak, w rejonach podgórskich Karpat temperatura spadnie lokalnie do minus 11 stopni Celsjusza.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wszędzie, jak przekazała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, może przelotnie popadać śnieg, a na południu kraju, gdzie możliwe są burze, wystąpią opady krupy śnieżnej. Natomiast w późniejszych godzinach popołudniowych na krańcach północno-zachodnich może się pojawić także deszcz ze śniegiem.

"W tych opadach śniegu, w związku z występowaniem nadal umiarkowanego i dość silnego wiatru w porywach do 65 km/h, mogą się tworzyć zawieje śnieżne, zadymki, w których widzialność może być ograniczona do 500 m. Na Wybrzeżu możliwe są porywy wiatru nawet do 75 km/h" - ostrzegła Woźniak.

Wtorek będzie nie tylko wietrznym, ale i chłodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia do plus 3 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na krańcach zachodnich. Tam do 5 stopni Celsjusza.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie okresami duże już tylko we wschodniej części kraju i tam zanikające opady śniegu. Natomiast na pozostałym obszarze kraju dużo rozpogodzeń.

Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu i na południu porywisty, z kierunków zachodnich już stopniowo będzie słabł.

To będzie kolejna mroźna noc. "Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni do minus 2 stopni Celsjusza, tylko w rejonie Zalewu Szczecińskiego spodziewamy się ok. 0 stopni. Natomiast w rejonach podgórskich Karpat prognozujemy spadek lokalnie do minus 11 stopni Celsjusza" - zaznaczyła Woźniak.

Dodała, że dopiero późnym popołudniem, w środę i w nocy ze środy na czwartek widoczne jest ocieplenie na kilka dni. Zacznie się od zachodu. Czwartek, piątek i sobota zapowiadają się deszczowo, ale względnie ciepło. "Od niedzieli najprawdopodobniej znowu nastąpi załamanie pogody" - podsumowała synoptyk IMGW.