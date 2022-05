Synoptyk IMGW: wtorek ciepły, z przelotnymi opadami deszczu

We wtorek będzie pogodnie, jednak wraz z rozwojem chmur, praktycznie w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Na południu mogą także wystąpić burze" - powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB.

Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, wtorek będzie raczej ciepły, jednak wpływ na pogodę będzie miała płytka zatoka niżowa i wchodzący od północy chłodny front atmosferyczny.

"Na ogół będzie pogodnie, ale w ciągu dnia przewidujemy rozwój chmur kłębiastych, aż do przelotnych opadów deszczu, które mogą wystąpić w całym kraju. Na południu możliwe są burze, w czasie których porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h. Burze są prognozowane od południowej części Dolnego Śląska, przez województwo opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, po południową część lubelskiego. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz istnieje w rejonach podgórskich: od Sudetów po Karpaty. Jeżeli chodzi o temperaturę, to prognozujemy 9-12 stopni Celsjusza nad morzem, 13-14 stopni na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie, w centrum 18 stopni, do 21 stopni na południu" - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

W nocy z wtorku na środę na południu i wschodzie kraju pojawią się przelotne, zanikające opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 4-5 stopni na plusie w centrum kraju, do 8-10 na Podkapraciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich.