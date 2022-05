Synoptyk IMGW: wtorek deszczowy na przeważającym obszarze kraju

We wtorek prognozowane są opady deszczu na przeważającym obszarze naszego kraju, choć ich nasilenie będzie bardzo różne - od deszczu połączonego z burzami na północy po symboliczne opady w innych częściach Polski.

Według prognozy przekazanej przez Ilonę Bazyluk, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek północna część kraju będzie znajdowała się w strefie niskiego ciśnienia. Mieszkańcy południowej części Polski mogą liczyć na więcej słońca za sprawą przejściowego klina wyżowego.

"Niemal w całym możliwe są opady deszczu o różnym natężeniu. Na Pomorzu mogą wystąpić burze z towarzyszącymi im opadami do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywistym wiatrem. W centrum i na południu bez burz, lokalnie może spaść przelotny deszcz. Pokropić może także w innych regionach kraju. Najmniejsze szanse na deszcz są w Małopolsce i na Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie 14 stopni Celsjusza nad morzem, 16-18 na północy kraju, 20 w centrum i 21-22 stopnie na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Poza burzami wiatr będzie słaby, z kierunków zmiennych" - powiedziała Ilona Bazylku.

W nocy początkowo duże przejaśnienia. Z czasem zachmurzenie będzie rosło i lokalnie wzrośnie do dużego. W całym kraju możliwe są opady deszczu o różnym natężeniu. Na południu lokalnie może spaść do 15 litrów na metr kwadratowy. W Małopolsce oraz na Śląsku możliwe słabe burze, z porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura minimalna: 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 nad morzem, 11 w centrum i 13 na południu kraju. Poza burzami wiatr słaby, zmienny.