Synoptyk IMGW: wtorek do południa słoneczny, później pochmurno z opadami deszczu

We wtorek od rana na południu i południowym wschodzie słonecznie i bez opadów, na pozostałym obszarze pochmurno. Na północy prognozowane są słabe burze o charakterze lokalnym – powiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

We wtorek od rana tylko na południu i południowym wschodzie utrzyma się słoneczna pogoda. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, okresami pojawią się opady deszczu.

"Od północnego zachodu w głąb kraju będą postępowały opady deszczu, a zachmurzenie wraz z upływem dnia zacznie wzrastać od umiarkowanego do dużego" - wyjaśnił synoptyk.

Lokalnie na północy kraju możliwe są słabe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północy i nad morzem, 18 st. C w centrum kraju i 22 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silny i porywisty z kierunków zachodnich.

"Na ten moment z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza musimy się pożegnać. Do końca tygodnia niestety już takiej temperatury nie zobaczymy. Jeżeli się utrzyma trend w prognozach, to być może przyszła niedziela będzie takim pogodnym dniem z temperaturą w okolicach 19 stopni Celsjusza" - podsumował synoptyk.