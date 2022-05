Synoptyk IMGW: wtorek na ogół pogodny, choć w całym kraju może pokropić

Wtorek do końca dnia będzie na ogół pogodny, jednak miejscami, w całym kraju, możliwy jest przelotny deszcz. W nocy więcej opadów, szczególnie na południu kraju - powiedział PAP Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB.

Jak przekazał Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek najładniejszą pogodą będą cieszyli się mieszkańcy wschodniej połowy kraju. Także na pozostałym obszarze nie zabraknie słońca. Wszędzie możliwe są lokalne opady deszczu.

"Największe szanse na deszcz są na krańcach zachodnich, Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku, gdzie może spaść do 5 mm deszczu. Jeżeli na tamtym obszarze pojawi się burza, to opady mogą wzrosnąć do 10 mm. Podobna sytuacja może wystąpić na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie 14 stopni Celsjusza nad morzem, 16-18 w województwach północnych, około 20 w centrum i 21-22 stopnia na południu. Wiatr będzie słaby, na ogół południowy" - powiedział Michał Ogrodnik.

Noc na wschodzie pogodna i bez opadów. Od południowego zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i tam oraz na zachodzie możliwe są burze i opady deszczu. Wzrost zachmurzenia związany jest z niżem, który przemieszcza się z Niemiec. Najwięcej deszczu spadnie w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę. Miejscami suma opadów wyniesie do 15 mm. Na pozostałym obszarze opady będą słabsze, w centrum do 8 mm, a na północy do 5 mm. Temperatura minimalna na północy i w rejonach podgórskich 7-8 stopni, 10 na Mazurach i w Wielkopolsce, 12 w centrum i na południowym wschodzie oraz w województwie opolskim. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych.