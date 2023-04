Synoptyk IMGW: wtorek z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu

We wtorek nad Polskę od zachodu zacznie nasuwać się zatoka niżowa. Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB do kraju za frontem atmosferycznym napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek Polska będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem mającym centrum nad Morzem Północnym. Z zachodu napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie.

"Od rana do południa na wschodzie kraju będzie pogodnie. W ciągu dnia stopniowo zacznie się tam chmurzyć i może spaść przelotny deszcz. W zachodniej części kraju i na południowym zachodzie już od rana może padać deszcz, a zachmurzenie będzie z umiarkowanego wzrastać do dużego. W ciągu dnia padać może już wszędzie, a lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 - 11 stopni na zachodzie i południowym zachodzie, do 14-15 w centrum i na wschodzie. Wiatr z kierunków południowych będzie raczej umiarkowany, chwilami porywisty" - powiedziała Ewa Łapińska z IMGW-PIB.

Meteorolodzy z IMGW-PIB przewidują, że najbliższe kilka dni będzie raczej pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu i temperaturami maksymalnymi dochodzącącymi do około 15 stopni Celsjusza.