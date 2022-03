Synoptyk IMGW: wtorkowy ranek rześki na Podlasiu, najcieplejszy - na zachodzie

We wtorek rano pogodnie na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Temperatura będzie się wahać od -2 st. C na Podlasiu do 6 stopnia Celsjusza na zachodzie kraju - powiedziała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska. W ciągu dnia najcieplej na południowym zachodzie.

Zgodnie z prognozą pogody przygotowaną przez synoptyk IMGW Ewę Łapińską, "rano na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie pogodnie; temperatura wyniesie -2 stopnie na Podlasiu, 1 st. w centrum i 6 stopni na zachodzie kraju".

"Po południu w Lubuskiem, na Kujawach, Pomorzu i północy Wielkopolski spodziewany słaby deszcz. Na południu i południowym wschodzie będzie słonecznie. Na północy i zachodzie możliwe chmury" - wskazała synoptyk IMGW.

We wtorek temperatura maksymalna będzie się wahać od 7 st. C na Wybrzeżu i 8 stopni w centrum do 14 st. C na południowym zachodzie.

Wieczorem opady deszczu na północy i północnym zachodzie stopniowo będą słabły i będą się przemieszczać na wschód. Na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach słaby deszcz. W górach opady deszczu będą przechodziły w śnieg.

"W nocy strefa opadów deszczu i śniegu z południa Polski będzie się przemieszczała na wschód. Obejmie Dolny Śląsk, Małopolskę i dojdzie do Podkarpacia. Gdzieniegdzie na szczytach gór może spaść ok. 10-12 cm śniegu, w rejonach podgórskich deszcz i deszcz ze śniegiem" - podała synoptyk IMGW.