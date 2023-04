Synoptyk IMGW: zapowiada się pochmurny dzień; lokalnie zagrzmi i popada

W niedzielę będziemy mieli nietypową sytuację pogodową. Jak powiedział Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB, najcieplej będzie na północnym wschodzie kraju, a do Polski napływa nieco cieplejsze powietrze ze wschodu.

Jak przekazał PAP Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę nad Polską rozbudowywać się będzie klin wyżowy. Ze wschodu napływa nieco cieplejsze powietrze. Ta nietypowa sytuacja może utrzymać się do wtorku, gdy spodziewany jest powrót zachodniej cyrkulacji powietrza.

"W całym kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Rano możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Na zachodzie są niewielkie szanse na słabe opady. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ich największe nasilenie będzie we wschodniej i centralnej części kraju, gdzie sumarycznie może spaść do 10 mm, a w burzach do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza nad morzem, 10 - 13 na przeważającym obszarze kraju, do 15 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich termometry wskażą około 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz może być porywisty" - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. W całym kraju wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W terenach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem. W pierwszej części nocy na północnym wschodzie kraju możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od minus jednego stopnia w obszarach podgórskich, 2 stopnie na północy, do 7 na północnym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny.