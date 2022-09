Synoptyk IMiGW: niedziela chłodna, pochmurna i deszczowa

Niedziela jest chłodna, pochmurna i deszczowa. Tego typu pogoda ma utrzymać się przez najbliższe dwa dni - informuje synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Grażyna Dąbrowska.

Dodała, że niemal w całym kraju w niedzielę zachmurzenie jest duże lub całkowite, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a w strefie nadmorskiej niewykluczone są burze.

Jak zaznaczyła, tylko na północy możliwe są przejaśnienia.

"W górach widać już zbliżającą się powoli zimę, bo tam prognozowane są przelotne opady śniegu, a w niższych partiach gór, deszczu ze śniegiem. Temperatura od 6-7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 15-16 st. C. na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, w burzach osiągający prędkość do 65 km/h. W górach, szczególnie na Śnieżce, porywy wiatru mogą być silne, dochodzące do 70-80 km/h" - podała.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. W pierwszej części nocy nad morzem może też zagrzmieć. W rejonach górskich przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Tatrach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 10 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 stopni C. w rejonach podgórskich do 6-11 st. C. w pozostałych częściach kraju. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z kierunków zachodnich. Na Wybrzeżu okresami może być dość silny.