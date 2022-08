Synteza synodalna w ordynariacie polowym wskazuje m.in. potrzebę zmiany form przygotowania do sakramentów

Większe otwarcie na świeckich w Kościele, realnie działające rady parafialne, konstruktywna dyskusja na tematy tabu, oraz zmiana form przygotowania do sakramentów - to główne postulaty wynikające z syntezy konsultacji synodalnych ordynariatu polowego. Ankietowani doceniali zrozumienie kapelanów na ludzi i ich problemy.

XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja" trwa od października 2021 r. Po raz pierwszy w historii pierwszym etapem synodu były szerokie konsultacje przeprowadzone na poziomie diecezji. Po ich zakończeniu rozpocznie się faza kontynentalna, a w październiku 2023 powszechna.

Z syntezy ordynariatu polowego WP wynika, że w ocenie wiernych Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących oraz miejscem, gdzie można się wyciszyć, doświadczyć Boga, odnaleźć odpowiedzi na pytania codzienności, a także zobaczyć świadectwo wiary innych.

Zwrócono uwagę, że dla wielu katolików "ewangeliczne podążanie za Chrystusem staje się coraz bardziej teorią, a nie praktyką". "Wielu wiernych uczestniczy w życiu liturgicznym jednocześnie zaniedbując pełny udział w mszy św., czyli Komunię Św. i sakrament pokuty i pojednania" - wskazali autorzy syntezy.

"Nie brak także postaw traktujących parafię, jako punkt usługowy, w którym wszystko się należy, nawet z pominięciem prawa kanonicznego".

Z dokumenty wnika, że Kościół hierarchiczny postrzegany jest, jako odrębna grupa. "Świeccy i duchowni - to dwa światy, a to przeszkadza synodalności i wspólnemu towarzyszeniu" - oceniono.

Stwierdzono, że "wiele problemów, z jakimi mierzy się obecnie Kościół, dotyczy bardziej jego struktury, a nie wspólnoty". Wskazano na "zamknięcie się instytucji na tych, którym leży na sercu dobro Kościoła i chcą go autentycznie i mądrze reformować oraz uzdrawiać".

Ankietowani doceniali "zrozumienie i otwartość kapelanów na ludzi i ich problemy". Wśród cech, które wymieniano są: wierność tradycji chrześcijańskiej, budzenie, krzewienie i ożywianie wartości religijno-patriotycznych.

Uczestnicy ankiet zwracali uwagę, na "marginalizację osób w związkach niesakramentalnych, których zarówno w środowisku wojskowym, jak i cywilnym jest coraz więcej". Oceniono, że "brakuje bardziej +ludzkiego+ podejścia do takich związków oraz możliwości przyjmowania Komunii świętej".

Zdaniem ankietowanych "Kościół często usprawiedliwia odpływ wiernych warunkami zewnętrznymi: liberalizmem, wzrostem znaczenia mediów, upadkiem autorytetów we współczesnym świecie, konsumpcjonizmem, itd. Zwrócono uwagę, że "wśród odchodzących są też ci, którzy podjęli taką decyzję wskutek osobistego kontaktu z proboszczem, płytkimi wypowiedziami ludzi Kościoła, a przede wszystkim z powodu haniebnych czynów niektórych duchownych".

Podkreślono, że "wielkim problemem współczesnego Kościoła jest rosnąca obojętność wielu ludzi młodych". Jako główną przyczynę wskazano kryzys rodziny, w której brakuje przekazu wiary.

Zdaniem ankietowanych "formy przygotowania do sakramentów: pierwszej komunii św., bierzmowania i małżeństwa bywają nieadekwatne do oczekiwań i realiów". W posłudze głoszenia słowa Bożego wskazano na potrzebę dobrego przygotowywania się do kazań i nieporuszania tematów politycznych. "Głoszenie homilii powinno prowadzić do wyjaśniania Pisma św. a nie być tylko samym moralizowaniem" - czytamy w syntezie.

Zdaniem uczestników ankiety, "hierarchia Kościoła nie potrafi podjąć z konstruktywnego dialogu z mediami, ograniczając się tylko do komentowania podawanych faktów i przepraszania za wytykane błędy".

Zaznaczono, że "pomocą w procesie słuchania są realnie działające rady parafialne, których członkowie powinni odzwierciedlać całą wspólnotę parafialną".

Postulowano wprowadzenie przejrzystości finansowej, tłumacząc, że ich brak może być przyczyną niedomówień, przekłamań i nieuzasadnionego zgorszenia.

Pojawiały się głosy, że brakuje mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a także nie akceptują kobiet, jako nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

"Podchorążowie i studenci uczelni wojskowych wyrazili potrzebę konstruktywnej dyskusji na tematy tabu, takie jak: aborcja, eutanazja, antykoncepcja, konkubinat. Podkreślili, że oczekują od duszpasterzy konkretnych i rzetelnych argumentów, które pomogą im w zrozumieniu tych tematów oraz w prowadzeniu rzeczowej rozmowy ze swoimi rówieśnikami" - podano w syntezie.

W ankiecie synodalnej wzięło udział ok. 300 osób, w średnim wieku i mniejszych miejscowości. W czasie trwania synodu w każdej parafii/placówce (w sumie ok. 80 miejsc) zorganizowano 4 spotkania dla 12-13 osób, co przekłada się na szacunkową liczbę 4 tys. osób. Zatem w procesie synodalnym uczestniczyło w sumie około 4300 osób, co stanowi ok. 1,1 proc. wiernych Ordynariatu Polowego w Polsce.

Uczestnikami konsultacji byli żołnierze (w tym przebywający na misjach zagranicznych), pracownicy cywilni, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, Policji, emeryci, rodziny, młodzież szkolna i akademicka, podchorążowie, sympatycy parafii wojskowych, osoby konsekrowane. Ponadto udział wzięły osoby zaangażowane w różne ruchy i stowarzyszenia kościelne.