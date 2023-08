Sz.Hołownia: 15 października odbędzie się najważniejszy mecz w moim życiu

15 października odbędzie się najważniejszy mecz w moim życiu - podkreślił we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia, komentując zarządzenie przez prezydenta wyborów na 15 października. Wiceszef partii Michał Kobosko podkreślił, że Trzecia Droga jest gotowa do procedury rejestracji komitetu.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek zarządził wybory do Sejmu i Senatu na 15 października.

Decyzję prezydenta skomentował na Twitterze lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "15 października odbędzie się najważniejszy mecz w moim życiu. Mecz o lepszą Polskę dla naszych dzieci. Jesteśmy gotowi, choć wiemy, że na boisku można spodziewać się wszystkiego" - napisał przewodniczący Polski 2050.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko zapewnił w rozmowie z PAP, że formacja jest gotowa do kampanii. "My nie obchodzimy prawa i zgodnie z nim - po ukazaniu się zarządzenia w Dzienniku Ustaw - możemy przystąpić do rejestracji koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga. Jesteśmy już przygotowani do tej procedury, do tego, by rozpocząć rejestrację komitetu, a potem - kiedy komitet będzie zarejestrowany - by rozpocząć jego normalne wyborcze funkcjonowanie, w tym na szczególnie ważny proces zbierania podpisów na naszych listach wyborczych" - powiedział PAP wiceprzewodniczący Polski 2050.

Według niego to, że prezydent - jak ocenił Kobosko - zwlekał z ogłoszeniem terminu wyborów było kompletnie niepotrzebne. "Ta zwłoka każe się zastanawiać, czy pan prezydent jest strażnikiem konstytucji i demokracji w Polsce, czy też stara się wspomóc jedną ze stron - bliższą swemu sercu i swoim przekonaniom" - stwierdził.

Jak mówił, "PiS od wielu miesięcy obchodzi przepisy wyborcze, prowadząc kampanię swoich kandydatów na setkach tysiącach bilbordów w całej Polsce, organizując pseudo-pikniki 800+, które są de facto wiecami wyborczymi". "Podczas gdy my, opozycja, nie mamy takich możliwości. Postępujemy zgodnie z prawem, a pan prezydent bez żadnego powodu zwlekał" - mówił Kobosko.

Zaznaczył przy tym, że opina publiczna od blisko dwóch miesięcy wiedziała już, że prezydent rozważa datę 15 października i - choć tego typu działanie prezydenta mieściło się w granicach prawa - było "ewidentnie obliczone na dawanie forów jednej z partii politycznych".

Odniósł się również do pomysłu przeprowadzenia w dniu wyborów referendum. W czerwcu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w UE musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki. 16 i 17 sierpnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie Sejmu; zgodnie z harmonogramem, ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

Kobosko ocenił, że nie wiadomo obecnie, czy referendum się odbędzie; jak zauważył - jeżeli głównym tematem referendum mieliby być uchodźcy - to jest to temat "fikcyjny". "Nie ma takiego problemu w polskiej rzeczywistości" - podkreślił. Jego zdaniem Polacy mają obecnie inne problemy, które są w dużej mirze efektem polityki prowadzonej przez obóz rządzący.

Wraz z postanowieniem prezydenta w Dzienniku Ustaw publikowany zostanie też kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie, takich jak: zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, czy zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.