Sz. Hołownia: będziemy przeciwko waloryzacji 500 plus

My nie jesteśmy przeciwko 500 plus, natomiast dzisiaj podnoszenie tego do 800 + jest aberracją, kiełbasą wyborczą, upokarzaniem ludzi - mówił w piątek w Tczewie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego zdaniem rząd powinien przeznaczyć pieniądze na oświatę i żłobki.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia w trakcie piątkowego spotkania z mieszkańcami Tczewa (woj. pomorskie) wypowiedział się na temat trwającego posiedzenia Sejmu, w trakcie którego posłowie zajmują się projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Projekt zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

"Konsekwentnie, jasno i dobitnie mówimy, że będziemy głosowali przeciwko" - zaznaczył Hołownia. Dodał, że Polska 2050 nie jest przeciwko 500 plus, które - jego zdaniem nie spełniło swojego zadania czyli wzrostu liczby urodzeń dzieci w Polsce.

"To się nie udało" - ocenił. Dodał, że 500 plus "zaczęło pełnić rolę godnościową". "Ludzie poczuli, że mogą dzięki tym dodatkowym pieniądzom wyjść, nie chcę powiedzieć z biedy, ale z poczucia, że są gorsi. Można kupić lepsze buty dzieciom, wyjechać na wakacje nad polskie morze. Można było troszeczkę odetchnąć w tej rzeczywistości i taki cel 500 plus został zrealizowany" - zaznaczył lider Polska 2050.

Jego zdaniem podniesienie tego świadczenia do 800 plus jest "aberracją, kiełbasą wyborczą, upokarzaniem ludzi" - stwierdził. Jak zaznaczył, to "jest kilkadziesiąt miliardów złotych". Hołownia pytał, skąd rząd weźmie te pieniądze.

"Te pieniądze trzeba będzie pożyczyć albo wydrukować" - ocenił polityk. Jak zaznaczył, jeżeli "się je pożyczy, to trzeba będzie zapłacić z odsetkami, tak jak każdy dług. Zapłacą ci, na których dzisiaj te dodatkowe 300 złotych się dostanie - czyli dzieci i wnuki, to oni będą płaciły to zadłużenie" - mówił polityk.

Lider Polska 2050 stwierdził, że "te pieniądze, jeżeli są w budżecie, a my mamy do tego wątpliwości, powinny być wydane na edukację i na żłobki". Jego zdaniem te środki "nie powinny być rozdane ale zainwestowane".