Bez Trzeciej Drogi zwycięstwa opozycji demokratycznej nie będzie - mówił w czwartek po południu na konferencji prasowej w Bielsku Podlaskim (Podlaskie) lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Hołownia - jedynka na podlaskiej liście Trzeciej Drogi (Polska 2060 i PSL ) do Sejmu oraz kandydaci na senatorów: wiceprzewodniczący Polski 2050 Maciej Żywno oraz starosta bielski Sławomir Snarski zachęcali mieszkańców powiatu bielskiego do udziału w wyborach.

"Bez Trzeciej Drogi zwycięstwa opozycji demokratycznej nie będzie (...) Trzecia Droga jest tym czego do tej pory brakowało do zwycięstwa (opozycji - PAP), jest tym brakującym elementem. Dlaczego? Dlatego, że ma odwagę pojechać do tych, których przy tamtych wyborach zabrakło, żebyśmy zwyciężyli, żebyśmy mogli mieć bezpieczną Polskę, którą przekażemy dalej naszym dzieciom" - mówił Hołownia. Dodał, że w najbliższy weekend kandydaci Trzeciej Drogi będą na spotkaniach właśnie w takich miejscach, gdzie opozycja pojawia się za rzadko.

Trzecia Droga proponuje "wakacje" w płaceniu składek ZUS

Lider Polski 2050 relacjonował, że w czasie rozmów z mieszkańcami, działacze i kandydaci rozmawiają o skutkach "polityki kłótni", swoistej politycznej wojny domowej, która ma miejsce w Polsce.

"My potrzebujemy dzisiaj polityki, która nie tylko będzie ganiała jeden drugiego, tylko będzie rozwiązywała realne ludzkie problemy" - powiedział Hołownia. Dodał, że Trzecia Droga chciałaby np. wprowadzić bilet rodzinny, rozwiązania dla firm związane ze składką zdrowotną, VAT od zapłaconej faktury, +wakacje+ w płaceniu składek ZUS, czy psychologa i ciepły posiłek w każdej szkole.

Kolejny rząd nie może być tylko i wyłącznie rządem zemsty narodowej

"To wszystko wymaga pieniędzy, ale to wszystko wymaga też oczywiście mądrych rządzących, takich, którzy będą mieli na względzie to, że następny rząd nie może być tylko i wyłącznie rządem zemsty narodowej, rządem pogonienia PiS-u od władzy - bo PiS od władzy trzeba pogonić - ale my, Trzecia Droga jesteśmy, będziemy w tym rządzie gwarantem tego, że będzie on rządem nadziei, nadziei narodowej" - zadeklarował Hołownia.

Zaznaczył, że w najbliższy weekend wszyscy kandydaci Trzeciej Drogi będą organizować i odbywać wiele spotkań w całym kraju, których celem jest mobilizacja wyborców. Trasa zacznie się w piątek w Stegnie i zakończy w niedzielę po południu w Nowym Sączu. "Te wybory będą o mobilizacji. Będą o tym, czy nam się będzie chciało chcieć zmienić Polskę" - powiedział Hołownia.