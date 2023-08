Sz.Hołownia: dziś w polityce potrzebna jest zmiana

W polskiej polityce potrzebna jest dziś zmiana; polityka to nie jest zajęcie za wszelką cenę, to jest zajęcie dla ludzi, którzy wiedzą, co chcą zrobić, by później wrócić do normalnego życia - mówił w środę na spotkaniu w Łodzi lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Dzisiaj w polityce potrzebna jest zmiana" - powiedział Hołownia na spotkaniu z mieszkańcami zorganizowanym w Parku Julianowskim. Przedstawił również działaczy Polski 2050 w regionie zapewniając, że są to osoby, które będą zdolne do dokonania zmian w polityce.

Pytał, czy posłem powinien być ktoś, kto wiele lat tę funkcję sprawuje, czy też ktoś, kto zna sprawy ludzi. "Może to powinien być człowiek taki jak my: działacz, pracownik normalnej firmy, radny miasta czy osiedla, nauczyciel, artysta, lekarz, prawnik" - wymieniał. "Jeżeli nie wejdą do polityki ludzie tacy jak my, to ona się nigdy nie zmieni się na rzecz ludzi takich jak my" - powiedział.

Zapewniał, że działacze Polski 2050 nie idą do polityki "po stołki". "My nie mamy żadnych stołków i świetnie się z tym czujemy i wcale nie marzymy o żadnych stołkach i też bardzo dobrze się z tym czujemy. To jest pewna wolność, którą mamy i którą się cieszymy" - powiedział.

"My mówimy, że polityka to nie jest zajęcie za wszelką cenę, tylko to jest zajęcie dla ludzi, którzy wiedzą, co chcą zrobić, a później wrócić do normalnego życia" - powiedział lider Polski2050.

Zapowiedział też, że jeszcze w tym tygodniu Polska 2050 odniesie się do "problemu relacji Kościół-państwo", szczególnie do problemów finansowych.

"Bo jak wiecie, ruszył teraz przed wyborami program +Proboszcz Plus+, który jest zaszyty w troskę państwa o zabytki i tak się dziwnie złożyło, że w programie, w którym państwo wypłacało granty na opiekę nad zabytkami absolutnie zdecydowana większość to są grany organizacji religijnych związanych z moim kościołem katolickim" - powiedział Hołownia.

Mówił też, o swej środowej wizycie w schronisku dla zwierząt w Zgierzu (Łódzkie). Zaznaczył, że od prowadzących tę placówkę usłyszał, co powinno się zrobić, aby bezdomnych zwierząt było jak najmniej. "Przed wszystkim efektywny i jednolity system czipowania i monitorowania zwierząt" - podkreślił Hołownia.

Dodał, że "należy także promować kastrację i sterylizację między innymi psów i kotów" oraz "skończyć ze schroniskami, które są nastawione na biznes poprzez umowy z samorządami przewidującymi większą dotację za większą liczbę zwierząt".