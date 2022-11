Sz.Hołownia: efekty rozmów o ewentualnej koalicji w przyszłym roku

Decyzja o ewentualnej koalicji do wyborów parlamentarnych nastąpi na początku przyszłego roku - powiedział w Opolu Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050. Jak zapewnił, obecnie prowadzone są rozmowy w szerokim gronie, jednak jest zbyt wcześnie, by mówić o ustaleniach.

W środę na opolskim rynku Szymon Hołownia w ramach Mobilnej Konwencji Partyjnej przedstawił kandydatów na kandydatów w wyborach parlamentarnych, które przypadają na jesień 2023 r. "To liderzy, którzy mają poprowadzić lokalne społeczności i przywrócić wiarę w sensowną politykę" - powiedział Hołownia.

Pytany o ewentualną koalicję w nadchodzących wyborach lider partii powiedział, że w tej chwili pewny jest tylko cel strategiczny, którym jest odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy, a na temat działań taktycznych nie będzie udzielał informacji.

"Decyzja taktyczna o ewentualnej koalicji nastąpi na początku przyszłego roku. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z liderami innych partii opozycyjnych. (...) Dzisiaj budujmy struktury, róbmy ludziom nadzieję na przyszłość. Wygrana z PiS-em i odsunięcie go od władzy, jest warunkiem wstępnym do tego, co chcemy przeprowadzić. Nikt, z kim rozmawiamy nie ma co do tego wątpliwości. Różnimy się tylko w ocenie ryzyk różnych wariantów. Strategia jest jasna. Natomiast taktyka to jest coś, co powinno być opracowywane w odpowiednim odstępie przed bitwą, żeby przeciwnik nie zdążył nas rozegrać i rozsmarować jak masło" - powiedział Hołownia.

Hołownia nawiązał do konfliktu w opolskiej spółce WiK, której Rada Nadzorcza w poniedziałek odwołała ze stanowiska prezesa Ireneusza Jakiego - prywatnie ojca eurodeputowanego Patryka Jakiego.

"Wydarzenia zachęcają do tego, aby powiedzieć co można z tym zrobić, aby historia z opolskiego WiK nie powtarzała się w całym kraju. To co zrobiła Zjednoczona Prawica, co zrobił PiS, to zamiana państwa w mafijny układ. Statystyczny Polak ma inflację, ma zakupy na zeszyt. Oni mają swoje spółeczki, które potem wpłacają na kampanie. To mechanizm, w którym oni okradają nas z naszych pieniędzy, za nasze własne pieniądze" - mówił Hołownia.

Zdaniem polityka, jednym z głównych celów jego partii będzie likwidacja powiązań pomiędzy światem polityki i biznesu. W tym celu ma powstać krajowy rejestr zawierający dane osób pełniących funkcje publiczne i ich ewentualne powiązania z firmami i instytucjami finansowanymi z publicznych środków lub będących własnością państwa. Kolejnym postulatem Polski 2050 jest wprowadzenie roku obowiązkowej karencji pomiędzy pełnieniem funkcji publicznej a zatrudnieniem w spółkach związanych ze skarbem państwa.

Hołownia powiedział, że jest za obniżeniem wieku wyborczego z 18 do 16 lat, tak aby młode pokolenie miało realny wpływ na kształt państwa, w którym będą żyli za kilka, czy też kilkanaście lat po osiągnięciu pełnoletności.