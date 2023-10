Sz. Hołownia: Jestem absolutnie pewien, że przekroczymy próg wyborczy

Jestem absolutnie pewien, że Trzecia Droga przekroczy próg wyborczy. Nasz wynik będzie oscylował między 12 a 15 procent - powiedział we wtorek w Polsat News jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050, który w poniedziałek reprezentował Trzecią Drogę w debacie wyborczej w TVP podkreślił, że "debata była szansą, by powiedzieć coś do ludzi trochę innych od tych, do których mówimy na co dzień". "Przed telewizorami zasiadło wiele milionów ludzi, w tym ci, którzy zwykle nie śledzą polityki. To ważny moment w kampanii, bo wiemy, że w ostatni weekend na widowni zalogowało się milion dodatkowych widzów" - zauważył Hołownia.

Jak dodał, "aktorzy muszą odegrać całą sztukę, którą odgrywali przez ostatnie 6 miesięcy, odegrać w wersji instant przez tydzień".

Hołownia wskazał, że walka toczy się o mniej zaangażowany w politykę elektorat, który jeszcze nie zdecydował na kogo oddać głos 15 października. "To około miliona wyborców, czyli 6-7 proc. elektoratu. Walka o nich będzie toczyła się do piątku do późnego wieczora" - podkreślił polityk.

Jednocześnie ocenił, że "nie była to debata a raczej +odpytywanka+". "Bardzo brakowało mi możliwości normalnego wypowiadania się i kontry. Chętnie porozmawiałbym z panem z Bezpartyjnych Samorządowców o tym, jak chcą finansować lekarzy, szkoły i drogi skoro wprowadzą PIT zero. Z Krzysztofem Bosakiem chętnie porozmawiałbym nie o jego pomysłach gospodarczych, a o tym jakie piekło chce zgotować kobietom. Brakowało mi interakcji i możliwości rozmowy" - zaznaczył Hołownia.

Pytany, czy ostatni sondaż IBRIS dla Interii, w którym Trzecia Droga zdobyła niecałe osiem proc. go martwi odpowiedział: "Tego samego dnia ukazał się też sondaż Pollsteru dla Super Expressu, który pokazywał nam 12 proc. sondaż robiony był na tym samym społeczeństwie w tym samym czasie" - dodał. "Jestem absolutnie pewien, że przekroczymy próg wyborczy. Nasz wynik będzie oscylował między 12 a 15 procent" - oświadczył.

"W Polsce kończy się duopol i polaryzacja. Wczoraj okazało się, że w Polsce jest więcej niż dwie partie" - podsumował Hołownia.