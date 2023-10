Szymon Hołownia: media publiczne trzeba szybko zreformować

Trzeba szybko zreformować media publiczne, dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby to nie było centrum partyjnej propagandy; da się bardzo dużo rzeczy zrobić, nie zmieniając istniejących ustaw, na bazie istniejącego prawa - powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Pytany o słowa Roberta Biedronia (Nowa Lewica), który powiedział, że rozdział stanowisk w nowym rządzie "w dużej mierze" jest już ustalony, Hołownia odpowiedział, że Biedroń wyskoczył przed szereg. "Takie deklaracje, czy takie wystąpienia nie pomagają sprawie. To jest bardzo delikatny i złożony proces, który wymaga czasu i namysłu" - zaznaczył. D.

Pytany, czy mają dużo "punktów zapalnych" przy tworzeniu umowy koalicyjnej, odpowiedział, że jest mniej więcej tak jak się spodziewał. "Doskonale wiemy, że mamy się dogadać i się dogadamy" - zadeklarował.

Odnosząc się do umowy koalicyjnej podkreślił, że zależy im, by znalazły się tam konkretne "kamienie milowe", które obiecali wyborcom. Powiedział, ze to między innymi sprawy wpisane w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi. "Kwestie związane z natychmiastowym poprawieniem sytuacji przedsiębiorców, powrót do starego rozliczania składki ZUS-u sprzed Polskiego Ładu, VAT kasowy, (...) kwestie związane z edukacją" - wyliczał. Dodał, że chodzi też m.in. o odchudzenie podstawy programowej i podwyżki dla nauczycieli.

Kilkanaście lub kilkadziesiąt stron - umowa koalicyjna może być obszerna

Pytany, ile stron będzie liczyć umowa koalicyjna, odpowiedział, że "to będzie od kilkunastu do małych kilkudziesięciu stron". "Te zespoły już usiadły do pracy wczoraj" - przypomniał. Dodał, że pierwsze raporty z pracy zespołu pokazują, że praca idzie bardzo dobrze.

Pytany o kwestie liberalizacji ustawy aborcyjnej zapewnił, że nie będzie ona elementem umowy koalicyjnej. "Lepiej będzie uchwalić jeszcze raz tamtą ustawę, którą (prezes PiS, Jarosław) Kaczyński z (Julią, prezes TK) Przyłębską obalił i natychmiast zrobić referendum ogólnokrajowe, które - znamy nastroje - wiemy prawdopodobnie jak się skończy, ale z silnym mandatem" - wytłumaczył Hołownia.

Hołownia przekonywał, że trzeba szybko zreformować media publiczne

"Da się bardzo dużo rzeczy zrobić, nie zmieniając istniejących ustaw, na bazie obecnie istniejącego prawa i przy większości parlamentarnej" - ocenił. Jego zdaniem, "media publiczne - w tym kształcie, który jest - są "największym gruczołem jadowym, który wyhodowano w tej części świata". Jak dodał, "dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby (media publiczne) nie były centrum partyjnej propagandy".

Zapowiedział, że spotkania liderów obecnej opozycji odbywać się będą w najbliższych godzinach i dniach, oraz, że będzie ich kilka.