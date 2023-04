Sz. Hołownia o pakcie senackim: niektóre partie nie są gotowe do tego, by położyć na stole nazwiska

Niektóre z partii, które mają brać udział w pakcie senackim, nie są gotowe na to, by położyć na stole nazwiska - mówił w środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Stare doświadczenie starych partii mówi, że nazwiska na samym końcu, przed samą kampanią. Ja mam inne zdanie. My jesteśmy gotowi - dodał.

Opozycja po Świętach Wielkanocnych ma wrócić do rozmów o pakcie senackim. Liderzy PO, Lewicy, PSL i Polski 2050 mają ustalić - na podstawie kwietniowych sondaży poparcia - podział okręgów wyborczych do obsadzenia dla poszczególnych ugrupowań.

W środowej rozmowie z radiem RMF lider Polski 2050 Szymon Hołownia zaprzeczył doniesieniom, że pakt senacki nie może powstać, ponieważ "jedni chcą dostać więcej niż inni". "Nie na tym polega problem z paktem senackim" - zaznaczył Hołownia.

"Jeżeli na czymś polega problem z paktem senackim to na tym, że niektóre z partii, które mają brać w nim udział, nie są gotowe do położenia na stole nazwisk" - powiedział Hołownia. Dodał, że nie wynika to z tego, że nie są do tego przygotowane. "Boją się, że jeśli położą na stole nazwiska, to momentalnie te nazwiska, które by się do tego paktu senackiego nie załapały, poczułyby się rozczarowane" - wyjaśnił.

"Stare doświadczenie starych partii mówi, tak jak słyszę, że nazwiska na samym końcu, przed samą kampanią. Ja mam inne zdanie. My jesteśmy gotowi" - zapewnił lider Polski 2050.

Dopytywany, czy jednym z problemów jest to, że Platforma Obywatelska chce dostać prawie wszystkie miejsca biorące, lider Polski 2050 powiedział, że nie zna takiego stanowiska Platformy.

Hołownia zapewnił, że chciałby, aby problem wreszcie został rozwiązany. "Platforma ze swojej strony deklaruje, że jest w stanie usiąść i rozmawiać o nazwiskach, my też jesteśmy gotowi rozmawiać o nazwiskach. Liczę, że jak najszybciej też koledzy z Lewicy, z PSL-u usiądą do rozmowy o nazwiskach" - stwierdził.

"Ja przekonuję, żebyśmy jak najszybciej te rozmowy odbyli, bo to pozwoli doprowadzić do tego, że pakt senacki stanie się faktem i będziemy mogli wyjść do wyborców z konkretną propozycją" - powiedział.

Pierwszy pakt senacki został zawarty przez główne ugrupowania opozycyjne - KO, PSL i Lewicę przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. Choć nie wszędzie był bezwzględnie przestrzegany (np. w Łodzi wystartował jako kandydat niezależny dawny polityk PO Krzysztof Kwiatkowski i pokonał kandydatkę Lewicy Małgorzatę Niewiadomską-Cudak, były też okręgi, gdzie rywalizowali np. kandydaci PSL i Lewicy), dzięki niemu opozycja wspólnie wygrała minimalnie wybory do Senatu, choć wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość.