Sz. Hołownia o zaproszeniu premiera: to bardzo miłe zaproszenie, ale z niego nie skorzystamy

To bardzo miłe zaproszenie, ale z niego nie skorzystamy; przedstawimy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nasze stanowisko w sprawie migracji na piśmie, ale nie będziemy występować w jego spocie wyborczym - powiedział w środę w TVN24 lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprosił kluby i koła parlamentarne na rozmowę w sprawie migracji i mechanizmu solidarności.

Hołownia pytany, czy wybiera się na to spotkanie odparł: "To bardzo miłe zaproszenie, ale z niego nie skorzystamy". "Po pierwsze dlatego, że jest dużo ważniejsza rzecz niż ta hucpa polityczna, czyli debata budżetowa, tam się będą rzeczywiście decydowały losy Polaków" - powiedział lider Polski 2050.

"Uważam, że ta rozmowa jest bezprzedmiotowa (...) dlatego, że nie ma przedmiotu tego referendum (dot. kwestii migrantów). Zdaniem Hołowni przeprowadzenie tego referendum "otwiera autostradę rosyjskiej propagandzie i Władimirowi Putinowi, który kierując Alaksandrem Łukaszenką będzie wypychał kolejne setki tysięcy albo dziesiątki tysięcy migrantów na naszą granicę po to, żeby rozbujać sytuację przed wyborami". "To jest droga do ingerencji Rosji i robi to władza, która przed chwilą chciała robić komisję przeciwko ingerencji Rosji, badać wpływy Rosji, otwiera im teraz szeroką drogę, to są niebezpieczni ludzie" - podkreślił lider Polski 2050.

Na pytanie, czy nie chce o tym powiedzieć premierowi Morawieckiemu, Hołownia odparł: "Ja mu o tym mówię cały czas, otrzyma też nasze stanowisko na piśmie". "Natomiast nie będziemy występować w jego spocie wyborczym" - dodał.

Dopytywany, czy to pismo zaniesie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który wybiera się na to spotkanie, Hołownia powiedział, że prezes ludowców "przyjął inną strategię i uważa, że warto być tam, żeby powiedzieć w twarz o całej tej hipokryzji premierowi Morawieckiemu". "My uważamy, że ktoś z Trzeciej Drogi powinien pokazać Polakom będąc wtedy na debacie budżetowej, co jest dla nas dzisiaj najważniejsze" - zaznaczył lider Polski 2050.

Na uwagę, że może iść na to spotkanie, bo nie jest posłem, Hołownia odpowiedział, że na to spotkanie zostali zaproszeni szefowie kół i klubów parlamentarnych. Na uwagę, że kiedyś już uczestniczył w takim spotkaniu z udziałem wszystkich partii i kół z premierem, szef Polski 2050 powiedział, że wówczas byli na nie zaproszeni liderzy partii. "Natomiast tu są zaproszeni szefowie kół i klubów. Ja takiego zaproszenia w ogóle nie otrzymałem, otrzymała je Paulina Hennig-Kloska, a ja jakoś specjalnie nie pałam ochotą, żeby siedzieć jutro z premierem Morawieckim, który będzie kręcił swój klip wyborczy. Usłyszy słowa prawdy od Władysława Kosiniaka-Kamysza i wystarczy, a my mu przedstawimy to wszystko jeszcze raz na piśmie" - podkreślił Hołownia.

Do zaproszenia premiera odniosła się szefowa koła parlamentarnego Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska na Twitterze. "6 proc. PKB na edukację i przyszłość naszych dzieci to prawdziwa potrzeba, a ta imigrancka hucpa premiera Mateusza Morawieckiego to kampanijny teatr. O prawdziwych problemach zawsze będziemy rozmawiać, spotkania nakręcające wojnę polsko-polską zawsze omijamy. Jutro o 11 będę na debacie budżetowej w Sejmie" - napisała.

W środę Morawiecki podkreślił, że przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, więc jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. "Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę" - napisał premier na Twitterze.

"Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson" - dodał szef rządu.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest na czwartek o godz. 11.00.

W piątek, 30 czerwca, na konferencji po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w razie próby przełamania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 r. ws. relokacji, Polska jest gotowa przygotować pozew do TSUE. Wskazał, że Polska stoi na stanowisku, że jedyną obowiązującą regulacją jest właśnie to postanowienie Rady Europejskiej z roku 2018.

Konkluzje unijnego szczytu z czerwca 2018 r. mówią wyraźnie, że migranci trafiający na terytorium UE mają być kierowani do ośrodków utworzonych w państwach członkowskich "wyłącznie na zasadzie dobrowolności", gdzie dochodziłoby do rozróżnienia między nielegalnymi migrantami, którzy musieliby opuścić UE, a tymi którzy potrzebują ochrony międzynarodowej. Konkluzje te mówią też, że "w kontekście tych ośrodków (…) relokacja i przesiedlenie będą miały charakter dobrowolny".

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, która odwiedziła we wtorek włoską wyspę Lampedusa, na którą przybywają setki migrantów z Afryki Północnej oświadczyła zaś podczas konferencji prasowej, że "jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację +migrantów+ musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim ".

Słowa te padły kilka dni po udzielonym TVN24 wywiadzie, gdzie Johansson mówiła, że tzw. pakt migracyjny, czyli unijne porozumienie w sprawie relokacji migrantów, nie ma charakteru przymusowego.

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.