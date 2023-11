Sz. Hołownia: parlamenty wymyślono po to, żebyśmy się nie obrzucali kamieniami na ulicach

Różnice są rzeczą naturalną, ale parlamenty wymyślono po to, żebyśmy się nie obrzucali kamieniami na ulicach, żebyśmy mieli miejsce, gdzie ludzie z różnych stron dyskutują tak długo, aż wypracują jakieś rozwiązanie - powiedział w piątek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W piątek lider KO Donald Tusk, szef Polski 2050 Szymon Hołownia, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy: Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń parafowali umowę koalicyjną.

Podczas spotkania z dziennikarzami Hołownia podkreślił, że Sejm "ma być miejscem, w którym ludzie ze sobą rozmawiają, wykuwają rozwiązania". "Spór jest rzeczą naturalną, różnice są rzeczą naturalną, ale parlamenty wymyślono po to, żebyśmy się nie zabijali na ulicach, żebyśmy się nie obrzucali kamieniami na ulicach, żebyśmy mieli miejsce, gdzie ludzie przychodzący z różnych stron dyskutują tak długo, aż wypracują jakieś rozwiązanie. Ten budynek nie może się już kojarzyć z cyrkiem. On ma się kojarzyć z miejscem, w którym ludzie współpracują ze sobą, chociaż niektórzy, jak myślę, kształt architektoniczny tego budynku rzeczywiście w ostatnich kadencjach brali zbyt dosłownie, myląc go z areną" - ocenił.

Hołownia, który jest kandydatem koalicji na marszałka Sejmu, wyraził przekonanie, że każdy z klubów reprezentowanych w parlamencie "powinien mieć szansę wskazania swojego kandydata na wicemarszałka". "Mam bardzo wiele wątpliwości związanych z marszałkowaniem pani Elżbiety Witek. Natomiast chcemy też w tej sprawie mieć wspólne stanowisko jako Trzecia Droga. Bardzo intensywnie teraz o tym rozmawiamy. Zastanawiamy się, czy to rzeczywiście Elżbieta Witek będzie kandydatką na wicemarszałka Sejmu. Decyzję pewnie będziemy podejmować w poniedziałek, przed pierwszym posiedzeniem Sejmu" - zapowiedział lider Polski 2050.

Dopytywany, co z Konfederacją w Prezydium Sejmu, odparł, że "każdy klub reprezentowany w Sejmie powinien mieć swoją reprezentację w prezydium". "Natomiast jest też tak, że chcemy mieć w tej sprawie wspólne stanowisko. Rozmawiamy o tym. Są różne podejścia, różnie ludzie się na to zapatrują. Będziemy mieli w tej sprawie wspólne stanowisko. Mam nadzieję, że mój głos w tej sprawie też zostanie usłyszany" - zaznaczył Hołownia.

Odnosząc się do kwestii podwyżek dla nauczycieli, zapewnił, że "będą" i "są jedną z pierwszych rzeczy, które trzeba zrobić". "Natomiast proszę pamiętać, że my dzisiaj jesteśmy w dość ekstraordynaryjnej sytuacji. Jesteśmy w sytuacji, w której oczekuje się od nas bardzo konkretnych decyzji i opowieści o bardzo konkretnych możliwościach rządu, podczas gdy my tego rządu nie mamy. Przecież gdybyśmy dzisiaj wyszli i pokazali państwu rząd, kandydatów na ministrów, oni by byli wałkowani we wszystkich możliwych mediach przez najbliższy miesiąc z decyzji, które podejmą i których nie podejmą. Dajcie nam wejść do tych resortów. Musimy zobaczyć, jak realnie wygląda dzisiaj stan państwa" - podkreślił polityk.

Lider Polski 2050 zapowiedział, że jeśli obejmie stanowisko marszałka Sejmu, "wróci instytucja śniadań prasowych, instytucja briefingów". "Będziemy w stałym kontakcie, tak żebyście nie musieli w upokarzający sposób biegać za kimś, ryzykując życie operatorów kamer i waszą godność. To jest nieludzkie" - powiedział dziennikarzom.

Pytany, jak umowa koalicyjna wspiera interes polskich rolników, Hołownia odparł, że "rolnicy mogą być spokojni". "Znalazły się w umowie koalicyjnej zapisy dotyczące specjalnych funduszy, które będą broniły polskiego rynku rolnego przed tymi, którzy będą chcieli go zdestabilizować z zewnątrz i wewnątrz. Mówimy też o cenach dumpingowych, z którymi trzeba walczyć, które czasami są dyktowane przez wielkie sieci albo przez ludzi, którzy po prostu polskim rolnikom szkodzą. Rozumiem, że PSL w ramach Trzeciej Drogi będzie ubiegał się o ten resort. Wielokrotnie miałem do czynienia z myślą na temat polskiego rolnictwa, którą pokazuje PSL, z ich propozycjami programowymi i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest jedyna partia dzisiaj, która realnie dba o interesy polskich rolników" - podsumował Hołownia.