Sz. Hołownia: podejmiemy kroki prawne ws. oskarżeń wobec Stowarzyszenia Polska 2050

Podjęte zostaną kroki prawne w sprawie oskarżeń, że Stowarzyszenie Polska 2050 sprzeniewierzyło środki zebrane na pomoc dla zwierząt z Ukrainy - zapowiedział we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Dość już tych oszczerstw, atakują nas od bardzo dawna - oświadczył.

We wtorek "Rzeczpospolita" poinformowała, że dwie organizacje, Mondo Cane i Zielony Pies, uważają, iż stowarzyszenie Szymona Hołowni sprzeniewierzyło środki na pomoc dla czworonogów z Ukrainy.

Hołownia pytany o tę sprawę we wtorkowej rozmowie w radiu RMF FM, oświadczył, że są to "plugawe oszczerstwa", które godzą w dobre imię wolontariuszy stowarzyszenia, a także całego ruchu. "Rozmawialiśmy wczoraj z prawnikami, bo dość już tych oszczerstw, one nie wzięły się wczoraj, oni nas atakują od bardzo dawna. Podejmiemy kroki prawne, złożymy na nich doniesienie do prokuratury, bo tego nie można tak zostawić, albo wystąpimy z normalnym pozwem" - poinformował Hołownia.

Według lidera Polski 2050 jest to sprawa polityczna. "Ta dotacja, ten projekt od wojewody, był później kontrolowany na ich wniosek przez wojewodę, którego trudno uznać za naszego zwolennika politycznego. Kontrola wojewody nie dopatrzyła się uchybień. A jeżeli ktoś, kto nie jest nam życzliwy przychodzi z kontrolą i mówi: nie mamy żadnych większych uwag, to ja nie rozumiem o co tutaj chodzi" - powiedział Hołownia.

Podkreślił, że nie pozwoli obrażać i pomawiać ludzi stowarzyszenia.

"Rzeczpospolita" napisała, że 14 lipca do Prokuratury Krajowej trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z którego wynika, że Szymon Hołownia i inni członkowie zarządu Stowarzyszenia Polska 2050, "działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mieli dopuścić się niekorzystnego rozporządzania dotacją od wojewody na prowadzenie punktu" opieki nad zwierzętami. "Czyli innymi słowy: wzięli pieniądze na pomoc zwierzętom, które nie trafiły do potrzebujących. Zawiadomienie dotyczy też lekarki weterynarii i jej pracownicy, działających dla Polski 2050" - pisze "Rz".

Chodzi o punkt zorganizowany w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK mieszczącym się w Nadarzynie pod Warszawą zajmującym się pomocą uchodźcom z Ukrainy. Autorami zawiadomienia - podała gazeta - są organizacje Mondo Cane i Zielony Pies, które od początku miały zajmować się punktem dla zwierząt w Ptak Warsaw Expo, nie otrzymując na to środków publicznych.

Jak podała "Rz", według tych organizacji w lipcu 2022 r. ich działacze przypadkowo dowiedzieli się, iż "na prowadzenie punktu wojewoda mazowiecki przyznał dotację 107,8 tys. zł Stowarzyszeniu Polska 2050"; w zawiadomieniu do prokuratury napisano, że "+już w momencie ubiegania się o dotację okłamano wojewodę - wzięto dotację na punkt, który stworzył i prowadził kto inny+".

W zawiadomieniu - jak pisze "Rz" można też przeczytać, że nic nie wskazuje, by dotacja rzeczywiście poszła na pomoc dla zwierząt. "Jak piszą zawiadamiający, w centrum Ptak pojawiała się przedstawicielka stowarzyszenia, ale jej wizyty odbywały się raz w tygodniu przez dwie godziny. Rozdawała karmę i akcesoria dla zwierząt, jednak miały nie pochodzić one z zasobów Polski 2050, lecz zawiadamiających" - czytamy w "Rz".

Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 Katarzyna Suwała odnosząc się do publikacji "Rz" przypomniała, że już w sierpniu 2022 Stowarzyszenie wydało w tej sprawie oświadczenie. Podkreślono w nim, że "zakres grantu uzyskanego od Wojewody Mazowieckiego obejmował wyłącznie działania typowo weterynaryjne", a grant "został zrealizowany i rozliczony zgodnie z wszystkimi wytycznymi, które zostały wskazane przez Urząd Wojewódzki".

W przesłanym we wtorek oświadczeniu Suwała ponownie zaznaczyła, że "grant został rozliczony i zakończony w przewidzianym terminie, a sprawozdanie zostało przyjęte". "Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową, na pomoc zwierzętom, które wymagały specjalistycznej pomocy. W efekcie niesłusznych oskarżeń mieliśmy dodatkową kontrolę grantu ze strony Wojewody. Wynik wystąpienia pokontrolnego z 7 października 2022 grantu (...) jest dla nas pozytywny" - oświadczyła.

"Co do zarzutów Mondo Cane o zakup karmy czy smyczy, podkreślamy, że grant dotyczył medycznych usług weterynaryjnych, realizowanych w większości wypadków w gabinecie weterynaryjnym, co potwierdza dokumentacja medyczna i fotograficzna oraz faktury za zabiegi. Jest to zatem zarzut całkowicie nieuprawniony. Dystrybucja smyczy nie jest operacją np. ratującą życie zwierzęcia. Ze względów sanitarnych i dostępu do sprzętu, usługi takie nie mogły być realizowane w Ptak Expo" - oświadczyła Suwała.

Dodała, że reprezentujący Mondo Cane od czasu realizacji grantu "nękają wolontariuszy i szargają dobre imię Stowarzyszenia".

Poinformowała też, że Stowarzyszenie nie posiada jakiejkolwiek wiedzy ws. postępowania prowadzonego przez prokuraturę wobec Stowarzyszenia. "Niemniej jednak, ze względu na powstałą sytuację rozważamy wystąpienie na drogę prawną w celu ochrony dobrego imienia Stowarzyszenia i jego wolontariuszy" - poinformowała.