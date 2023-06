Sz. Hołownia: politycznym geszefciarzom z Nowogrodzkiej mówimy "nie"

Polska została pogrążona przez PiS w miałkich politykierskich rozgrywkach, w geszefcikach i zawłaszczaniu tego, co jest nasze; politycznym geszefciarzom z Nowogrodzkiej mówimy "nie"; ich miejsce jest na śmietniku historii - mówił w sobotę lider Polski 2050 i polityk Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

W sobotę w Grodzisku Mazowieckim odbywa się konwencja pt. "Trzecia Droga", w której biorą udział politycy Polski 2050 i PSL.

Hołownia podkreślił, że Trzecia Droga jest rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą wybierać między PiS a PO. "A jakbym miał najprościej jak się da powiedzieć, po co jest Trzecia Droga to powiem to po porostu: oni umieją wygrać wojnę, ale tylko my umiemy wygrać pokój. Czy jest coś ważniejszego od tego?" - pytał. Jak zaznaczył, pokoju nie zbuduje się, jeśli nie ma siły i zgody.

Podkreślił, że obecnie Polacy marnują czas, a tych, którzy czują, że "coś się w Polsce nie zaczęło, tylko się zacięło, jest więcej". "Są nas setki, są nas tysiące, są miliony" - podkreślił Hołownia. Jak dodał, życie jesienią 2023 ma się zacząć, a nie zaciąć.

Według niego, Polacy chcą normalności i tego, by skończyło się "to bezprawie, ta niesprawiedliwość, to poczucie, że za każdym rogiem może czyhać wrogie mu państwo". "Jeżeli przeciwstawimy się tym, którzy je bezczelnie rozkradają, którzy gwałcą naszą wolność, którzy zabierają nam tlen, którzy sprawiają, że nawet w naszych domach nie czym oddychać - przewietrzmy Polskę, do tego prowadzi tylko jedna droga" - mówił Hołownia.

"Trzecia Droga" - skandowali w odpowiedzi uczestnicy konwencji.

"Jesteśmy tu po to, by zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze: odsunąć PiS od władzy, co do tego nikt nie powinien mieć wątpliowości. To +bezprawie i niesprawiedliwość+, kocia muzyka tłustych kotów z Nowogrodzkiej, z Orlenu, z Enei, Tauronów i ze wszystkich innych miejsc, które powinny być nasze" - podkreślił Hołownia.

Jak dodał, Polska została pogrążona przez PiS "w miałkich politykierskich rozgrywkach, w małych geszefcikach, w interesikach, w zawłaszczaniu tego, co jest nasze". "Politycznym geszefciarzom z Nowogrodzkiej mówimy +nie+. Wasze miejsce jest na śmietniku historii, lamusie historii" - mówił, zwracając się do polityków partii rządzącej.

Hołownia dodał, że Trzecia Droga "obiecuje i gwarantuje też, iż powstanie w Polsce rząd pokoju, na jaki wszyscy czekamy" oraz, że "weźmie się za rozwiązywanie realnych problemów nas wszystkich".