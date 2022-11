Sz.Hołownia: polskie państwo musi wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Przewodowie

Polskie państwo musi wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Przewodowie; dzisiaj widzimy wyraźnie, że nie będzie bezpieczeństwa Polski, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej - mówił w środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia przed posiedzeniem przed Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Po godz. 12 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zostało ono zwołane po tym, gdy we wtorek na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk; w wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

"Polskie państwo musi wyciągnąć wnioski z tego, co się stało" - powiedział Hołownia dziennikarzom przed rozpoczęciem posiedzenia RBN. Poinformował, że na spotkaniu poruszy trzy główne wątki.

Po pierwsze - podkreślał - musi być pewność, że w Polsce istnieje realna polityka informowania o tego typu sytuacjach i zagrożeniach. "Powinniśmy być informowani nie dlatego, że potrzebujemy zaspokoić swoją ciekawość, tylko dlatego, że im więcej informacji, tym mniej obaw. Im mniej obaw, tym mniej lęku. Potrzebujemy zmiany polityki informacyjnej" - wyjaśnił.

"Po drugie, dzisiaj widzimy wyraźnie, że nie będzie bezpieczeństwa Polski, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Cały nacisk w programie rozbudowywania Sił Zbrojnych powinien być położony na te dwa programy operacyjne: Wisła i Narew" - powiedział.

Po trzecie Hołownia zapowiedział, że na posiedzeniu RBN będzie pytał, jaka jest perspektywa zamknięcia przestrzeni powietrznej nad częścią terytorium Polski bezpośrednio przylegającą do teatru działań wojennych.

Zadeklarował, że Polska 2050 zrobi wszystko, by pomóc w słusznych inicjatywach rządu, które będą prowadziły do pozytywnego załatwienia tych trzech punktów. "Nie ma dzisiaj podziałów partyjnych, bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą" - podkreślał.

Lider Polski 2050 złożył również kondolencje rodzinom "pierwszych cywilnych ofiar wojny Putina w Polsce". Podkreślał, że niezależnie od tego skąd i przez kogo została wystrzelona rakieta, która spadła na Przewodów, została ona wystrzelona dlatego, że Władimir Putin rozpoczął wojnę na Ukrainie. "I to Rosja ponosi dzisiaj pełną odpowiedzialność za śmierć dwóch niewinnych polskich obywateli - dodał.

Po poprzedzającym posiedzenie RBN spotkaniu z premierem i ministrami zajmującymi się sferą bezpieczeństwa, prezydent Andrzej Duda powiedział m.in., że absolutnie nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie był to intencjonalny atak na Polskę. Oświadczył, że nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, a jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony. Nie mamy absolutnie żadnej poszlaki, że mieliśmy do czynienia z atakiem na Polskę; najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek - powiedział prezydent