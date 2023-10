Sz. Hołownia: prawdziwa informacja jest jedną z najważniejszych rzeczy w niespokojnych czasach

Jeżeli ludzie mają zdrową, prawdziwą informację, to na jej podstawie podejmują dobrą decyzję dotyczące swojego bezpieczeństwa, wychowania dzieci, biznesu - mówił we wtorek w Szczecinie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zaznaczył, że Trzecia Droga ma plan zreformowania mediów publicznych.

"Wiemy, jak zreformować media publiczne, jak sprawić, żebyśmy nie płacili abonamentu, a żeby misję, którą media publiczne mają realizować finansowały odpisy podatkowe od wielkich firm cyfrowych. Jak z lokalnych mediów tj. oddziałów TV, radia lokalnego, stworzyć lokalne, prężne centra produkcji contentu audio i wideo, które będą cieszyły się dużą niezależnością" - podkreślił Hołownia.

Przedstawiając kandydatów Trzeciej Drogi z okręgu 41. zaznaczył, że są to specjaliści w różnych dziedzinach, którzy zajmą się m.in. programem ochrony zdrowia oraz reformą mediów publicznych. "Przyjdzie czas ludzi, którzy wiedzą jak naprawić media publiczne, jak sprawić żeby znowu były publiczne, a nie były największym gruczołem jadowym w tej części Europy, zarządzanym ręcznie z partyjnej centrali" - dodał Hołownia.

Jak zaznaczył lider Polski 2050 "dostęp do czystej, prawdziwej informacji jest jedną z najważniejszych rzeczy dzisiaj, w tych niespokojnych czasach". "Jeżeli ludzie mają zdrową, prawdziwą informację, to na jej podstawie podejmują dobrą decyzję dotyczące swojego bezpieczeństwa, wychowania swoich dzieci, swojego biznesu itd."- pokreślił.

Podczas konferencji prasowej Hołownia odniósł się też do tzw. afery wizowej i sytuacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. "Dzisiaj możemy powiedzieć o ministrze spraw zagranicznych, że jeżeli nie wiedział co się dzieje u niego w resorcie to jest złym ministrem, ale jeżeli wiedział co u niego, w jego resorcie się dzieje, to jest ministrem bardzo złym" - komentował Hołownia.

Jak podkreślił "i jedna i druga sytuacja w normalnym świecie oznaczałaby natychmiastową dymisję takiego ministra". Przekazał, że "o tę dymisję apelujemy". Jak dodał już dawno zwracali się do premiera Morawieckiego w tej sprawie. "Jak widać nic się w tej sprawie nie stało" - zaznaczył. Zdaniem lidera Polski 2050 rząd myśli, że uda się tę aferę "przeczekać".

"Minister Zbigniew Rau jest nieudolnym ministrem do tego stopnia, że wystawia już na szwank nie tylko swoje dobre imię, nie tylko dobre imię Polski, która handluje wizami na prawo i na lewo w Unii Europejskiej, ale wystawia nas tak naprawdę na niebezpieczeństwo geopolityczne ze wschodu, pogarszając nasze relacje z ukraińskim partnerem. Nie wiem co jeszcze musi się wydarzyć, aby on wyleciał z roboty" - mówił Hołownia.

Pytany przez dziennikarzy, czy prowadzone są już rozmowy koalicyjne odpowiedział, że "nie trwają takie rozmowy". "Takich rozmów dzisiaj nie ma, dzisiaj skupiamy się na tym, aby każdy z nas osiągnął jak najlepszy wynik" - podkreślił Hołownia. Zaznaczył, że przyszły rząd - jeśli pozwolą Polacy - będzie układany od pierwszego dnia po wyborach. "Wcześniej byłoby to brakiem pokory, i brakiem rozsądku" - dodał.

Pierwsze miejsce listy KKW Trzecia Droga PSL-Pl2050 Szymona Hołowni do Sejmu w okręgu 41. (Szczecin-Świnoujście) zajmuje Jarosław Rzepa (PSL), drugie nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych, były prezes Radia Szczecin Adam Rudawski, a trzecie lekarz anestezjolog Cezary Pakulski.