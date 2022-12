Sz.Hołownia: prezydent za ignorowanie go w negocjacjach ws KPO, zawetował nowelę Prawa oświatowego

Prezydent Andrzej Duda, by ukarać premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za ignorowanie go podczas negocjacji ws odblokowania KPO zawetował nowelę Prawa oświatowego; prezydent "dał popis siły" i "wszedł z powrotem do gry" - ocenił szef Polski2050 Szymon Hołownia.

Prezydent poinformował w czwartek, że zawetował nowelizację Prawa oświatowego oraz odniósł się do projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który - jak zapewniał minister ds europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk - ma wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Hołownia skomentował na konferencji prasowej w Bydgoszczy, że prezydent przez 20 minut mówił o tym, że jest poniżany przez rząd, ignorowany przez premiera Morawieckiego i prezesa PiS, że odmawia się mu rozmowy, prawa do informacji, prawa do sprawstwa.

"Pan prezydent Duda powiedział dzisiaj jasno i bardzo wyraźnie: jeżeli nadal będziecie mnie +olewać+ to ja mam na biurku cały czas przycisk z napisem +weto+. Prezydent Duda żeby ukarać rząd Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego za to, że +olewali+ go w procesie negocjacji europejskich jeżeli chodzi o odblokowanie pieniędzy z KPO i traktowali go tak, jak go traktowali, zawetował im Lex Czarnek 2.0. Zawetował po raz drugi ustawę rządową, która była jednym ze sztandarów, które PiS niósł w pochodzie zmiany ideologicznej w Polsce" - mówił Hołownia.

Lider Polski 2050 ocenił, że prezydent "utarł nosa" Mateuszowi Morawickiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu, występując z przesłaniem, które można by streścić: "halo ja tu jest i musicie brać mnie pod uwagę".

"Dobrze, że (prezydent) zawetował im Lex Czarnek, bo to beznadziejna ustawa, która powinna znaleźć się w koszu już po pierwszych akapitach, które poznaliśmy. Nie mam co do tego wątpliwości, ale nie ma też wątpliwości, że nie jest przypadkiem, że te dwa tematy pojawiły się na tej konferencji. Najpierw opowiadał o tym, jak go +olewają+, a później +uwalił+ im jeden z czołowych projektów" - powiedział Hołownia.

Szef Polski 2050 dodał, że prezydent dał też sygnał dotyczący tego, jak widzi prace w Sejmie dotyczące odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

"Prezydent wytyczył +czerwoną linię+, której jego zdaniem nie należy przekraczać, żeby on tej ustawy nie zawetował. Powiedział jasno: nie zmieniajcie ustawy o KRS, nie uchwalajcie poprawek, które teraz będą doprowadzały do tego, że moi sędziowscy nominaci będą weryfikowani, oceniani, usuwani z urzędów albo jeszcze coś innego z nimi będzie się działo, jeżeli wprowadzicie taką poprawkę, to ja tę ustawę zawetuję i - jak rozumiem - wezmę na siebie poprawkę, że nie będzie pieniędzy z KPO, które są pieniędzmi Polaków" - mówił szef Polski 2050.

Hołownia podkreślił, że nie zgadza się w tej sprawie z prezydentem, uważa, że sprawę "neo-KRS" należy rozwiązać, chociaż jest pytanie czy ją rozwiązać przy tej okazji. Zaznaczył, że jeżeli chodzi o prace nad projektem nowelizacji ustawy o SN, to od środy w tej sprawie jest jest porozumienie liderów opozycji demokratycznej.

Zdaniem Hołowni prezydent "dał popis politycznej siły" i "wszedł z powrotem do politycznej gry".

Prezydent oświadczył w czwartek, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu noweli ustawy o SN, ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Zapowiedział jednocześnie, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie pozwalał komukolwiek weryfikować i podważać nominacje sędziowskie dokonane przez prezydenta RP. Podkreślił, że ostatecznie to głowa państwa decyduje, czy ktoś sędzią zostanie, czy nie i ta decyzja prezydenta "jest decyzją ostateczną i niepodważalną".

Uzasadniając weto do noweli Prawa oświatowe wprowadzającej zmiany w zasadach działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającej nadzór kuratorów, a także wprowadzającej zmiany w edukacji domowej, prezydent podkreślał, że mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu, nie było wysłuchania publicznego, a projekt nowelizacji był przedłożeniem poselskim, co ograniczyło konsultacje społeczne. Duda stwierdził, że "z każdej strony sceny politycznej podmioty znajdują w tej ustawie punkty, co do których mają bardzo poważne wątpliwości i wobec których protestują". Prezydent oświadczył, że nowelizacja nie zapewnia tego, na czym mu zależy, czyli spokoju. "Nie potrzebujemy dzisiaj w Polsce dodatkowych napięć" - podkreślił.