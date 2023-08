Sz. Hołownia: proponujemy odpolitycznienie polskiej armii, należy oddzielić mundur od partii

Proponujemy odpolitycznienie polskiej armii, należy oddzielić mundur od partii - powiedział w piątek w Strzelcewie (Łódzkie) lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Podkreślał, że Trzecia Droga chce też wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego.

Hołownia wziął udział w kongresie "Bezpieczeństwo Naprawdę!" KKW Trzecia Droga (Polska 2050-PSL). Oprócz niego uczestniczyli w nim m.in. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i generał Mirosław Różański.

Lider Polski 2050 podkreślał, że patrząc na ostatnie wydarzenia, "mamy poczucie, że z bezpieczeństwem Polski nie wszystko jest takie, jak powinno". Mówił, że noszący mundur żołnierze i przedstawiciele innych służb "wykorzystywani są do partyjnych celów" i traktowani "jak mobilna dekoracja dla partyjnych bonzów".

Podkreślał, że polska obronność wymaga zmian, a Trzecia Droga ma program zmian, przygotowany z udziałem najważniejszych ekspertów, którzy - jak podkreślał - "nie unikali wąchania prochu", jak generał Mirosław Różański. Przekonywał, że "o to dzisiaj chodzi, by polska armia miała wspaniałych dowódców"; wzywał też do zakończenia "tej domowej polsko-polskiej wojny, bo od tego zależy dziś nasze bezpieczeństwo". "Polska rozrywana sporami partyjnymi to Polska słaba, a my dziś jak nigdy potrzebujemy Polski mocnej, która przeciwstawi się złu, która będzie fortecą nie do zdobycia" - oświadczył.

Hołownia zaznaczył, że Trzecia Droga ma konkretne pomysły, by wzmocnić bezpieczeństwo Polski. "Zaproponujemy odpolitycznienie polskiej armii, należy oddzielić mundur od partii" - oświadczył. Podkreślił, że Trzecia Droga chce też oddać zarządzanie siłami zbrojnymi kompetentnym dowódcom, utrzymując cywilną kontrolę nad wojskiem.

Polityk mówił, że awanse w wojsku muszą być spowodowane polityką kadrową wojska i kompetencjami żołnierzy, "bez uznaniowego widzimisię". Postulował też wzmocnienie roli WOT tak, by stało się ono prawdziwym wojskiem w prawdziwych służbach dowodzenia oraz budowanie potencjału obronnego "od dołu" poprzez bataliony, czy eskadry, a nie poprzez tworzenie kolejnych dowództw oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

"Nie będzie silnej polski bez silnego polskiego przemysłu obronnego" - przekonywał, podkreślając, że nie może być tak, że na modernizacji polskiego wojska zarabiają głównie przemysły Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. "Przemysł obronny powinien być obecny w każdym zamówieniu jakie robi Polska; za naszych rządów będzie on beneficjentem zmian w polskim wojsku" - zapewniał.

Obiecywał też, że Trzecia Droga zadba o "bezpieczny dom dla każdego Polaka i każdej Polki".