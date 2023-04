Sz. Hołownia: rządzący wyrzucają pieniądze z helikoptera - to jest prawdziwy komunizm

Rządzący wyrzucają pieniądze z helikoptera - to jest prawdziwy komunizm. Rozdawanie wszystkim, niezależnie od tego, czy potrzebują czy nie, nie jest żadną sprawiedliwością społeczną - mówił we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

We wtorek wieczorem odbyło się spotkanie Polski 2050 w ramach cyklu "Stabilna gospodarka". Wzięli w nim udział przewodniczący grupowania Szymon Hołownia, przewodnicząca koła parlamentarnego ugrupowania Paulina Hennig-Kloska, poseł Mirosław Suchoń, senator Jacek Bury oraz eksperci Instytutu Strategie 2050.

"Nie chcemy iść drogą, w której obiecuje się wszystko wszystkim. To nieodpowiedzialne i niepoważne. To brak okazywania szacunku wyborcom, którzy też umieją liczyć i wiedzą, że coś nie bierze się z niczego. To, co zobowiązujemy się zrobić to przywrócenie szacunku i uczciwości w rozmowie o naszych wspólnych pieniądzach, a po drugie uspokojenie sytuacji" - mówił Szymon Hołownia.

Przypomniał jednocześnie 10 rozwiązań wypracowanych wspólnie z przedsiębiorcami podczas wcześniejszych spotkań z cyklu "Stabilna gospodarka", zawartych w programie "Polska na 6-stkę".

Wśród nich są m.in. przez trzy lata po wyborach żadnych zmian w PIT, CIT i VAT; VAT płacony wyłącznie od zapłaconych faktur; zasiłek chorobowy pracownika od pierwszego dnia opłacany przez ZUS, nie przez przedsiębiorcę; domniemanie niewinności podatnika: zamrożenie majątku możliwe tylko po decyzji sądu, nie urzędu skarbowego; "karniaki" za błędy i opóźnienia urzędników na rzecz obywateli i obywatelek; proste przepisy dla mikrofirm; zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej tak, aby rzeczywiście była składką, nie podatkiem: stała kwota niezależnie od charakteru działalności gospodarczej; zwiększenie skuteczności sądów gospodarczych, przyjazne zasady interpretacji podatkowych.

Hołownia podkreślał, że polskie państwo już dawno utraciło kontrolę nad długiem publicznym. "To kredyt, jak pętla, która zaciska się na szyi naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Rządzący wyrzucają pieniądze z helikoptera - to jest prawdziwy komunizm. Rozdawanie wszystkim, niezależnie od tego, czy potrzebują czy nie, nie jest żadną sprawiedliwością społeczną" - mówił.

Zwrócił uwagę na konieczność przewidywalności prawa podatkowego w Polsce. "Jeżeli człowiek ma prowadzić firmę w Polsce to musi wiedzieć z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach prawnych. Firma bierze kredyt na pięć lat i okazuje się, że prawo podatkowe zmieni się w tym czasie 17 razy. Jak ona ma to uwzględnić w swoim biznesplanie? To jest oznaka braku szacunku państwa do obywateli. Chcemy skończyć z państwem na karton i trytytkę. Państwo musi być poważnym, odpowiedzialnym graczem" - ocenił.

Podkreślał też, że do tej pory pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy nie pracują w polskiej gospodarce. "To coś niesłychanego. To są pieniądze dla polskich rodzin, rolników, na konkurencyjność polskich firm za granicą. Te pieniądze powinny być już dawno na rachunkach polskich firm i samorządów. Ludzie, którzy będą rządzić polską gospodarką powinni wreszcie przestać myśleć o niej, jak o korycie, do którego raz na cztery lata dobijają się" - mówił.

Posłanka Hennig-Kloska mówiła, że transformacja energetyczna jest szansą rozwoju gospodarki. "Jeżeli ktoś mówi, że gospodarka oparta na węglu wytrzyma, to perfidnie kłamie. Ona przestaje być konkurencyjna, a następnie staje się toksyczna jak gospodarka rosyjska. Inwestorzy już omijają kraje, które są bardzo wysoko emisyjne, a za chwilę będą robić to konsumenci" - powiedziała.

Poseł Mirosław Suchoń podkreślał, że obecnemu rządowi brakuje kompetencji. "Część ministrów, wiceministrów pracowała w biurach poselskich, następnie zostali parlamentarzystami i ktoś później w partii wyznaczył ich na ministra. Oni nie dotknęli życia zawodowego, nie zdają sobie sprawy jak decyzje, które podejmują w ministerstwach wpłyną na działalność przedsiębiorców. Jak tacy ludzie mają tworzyć dobre warunki przedsiębiorcom, skoro oni ani minuty uczciwie nie przepracowali" - mówił.

Z kolei senator Bury zwracał uwagę, że gospodarka musi opierać się na szacunku wobec ludzi. "Prowadzę swoją firmę od 30 lat i nie raz się spotkałem z sytuacją, gdy nie szanowano tego, co robimy" - powiedział. Przyznał też, że miał kontrole z Urzędu Skarbowego, które zaczynały się od pytania "gdzie ukradł tyle pieniędzy?". "Takie jest podejście do podatnika. To musi się w Polsce zmienić" - apelował.

Przedsiębiorca Andrzej Sadkowski mówił, że przedsiębiorcy, chętnie płacą podatki, ale oczekują od państwa, że te pieniądze będą wydawane w sposób przemyślany.