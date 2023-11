Sz. Hołownia: Sejm nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu, maszynką do głosowania

Sejm nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu; nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania - powiedział w poniedziałek nowo wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zapowiedział, że gabinetu marszałka Sejmu "z hukiem wyjedzie zamrażarka", a spod gmachu Sejmu znikną barierki.

Szymon Hołownia po wyborze na marszałka Sejmu zapowiedział, że "od jutra, a nawet od dziś, wiele się tutaj zmieni". "Przede wszystkim, przestawimy te dwie litery. Najważniejsze znów stanie się tu słowo: +patria+ (łac. ojczyzna), a nie +partia+" - zapowiedział.

Zaznaczył, że z gabinetu marszałka Sejmu "z hukiem wyjedzie zamrażarka". "Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami" - oświadczył.

Zdaniem Hołowni, "nasze słowo, nasza wola, ma niezwykłą moc sprawczą, bo jeszcze zanim powiedzieliśmy o tym my i nasi koledzy, to policja zaczęła proces rozmontowywania tych barierek, które dzisiaj stoją samotne pod Sejmem, nie budując poczucia, że jest on oblężoną twierdzą".

"Dokończymy tego procesu. W przerwie porozmawiam z panią minister (szefową Kancelarii Sejmu) Agnieszką Kaczmarską, z komendantem Straży Marszałkowskiej, skontaktujemy się z Komendą Stołeczną Policji i te barierki wreszcie spod Sejmu, po tych 7 latach, znikną" - zapowiedział.

Hołownia podkreślił, że "Sejm nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu". "Sejm nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. Zaproponuję prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia Sejmu mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich do rządu, do ministrów, tak, żeby tę komunikację udrożnić i nie naruszać powagi tej izby" - powiedział marszałek Sejmu.