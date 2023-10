Sz. Hołownia: Trzecia Droga ma szansę na wynik wyborczy 12-15 procent

Jestem przekonany, że Trzecia Droga ma szansę powalczyć o wynik wyborczy między 12 a 15 procent i to nie są czcze przechwałki – powiedział w czwartek w Suwałkach (Podlaskie) podczas konferencji prasowej jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

W różnych sondażach Trzecia Droga osiąga wyniki ok. 9-10 proc. "Z badań wychodzi, że rośniemy w siłę. Jesteśmy po to panie Kaczyński by odebrać wam władzę" - zaznaczył Hołownia.

Jak dodał, notowania Trzeciej Drogi w sondażach są dobre i spodziewa się, że kolejne pokażą już 11-12 procent. "Ja naprawdę widzę ten powiew nadziei, widzę że wiatr zaczął wiać na ostatku kampanii w inną stronę. Jestem przekonany, że mamy szansę powalczyć o wynik wyborczy między 12 a 15 procent i to nie są czcze przechwałki" - mówił w Suwałkach przewodniczący Polski 2050, która wraz z PSL tworzy koalicję Trzecia Droga.

Hołownia skrytykował medialne ataki polityków PiS na jego formację. "Oczywiście, że Trzecia Droga jest nad progiem, jest wysoko nad progiem. Natomiast dla mnie to jest dowód tego, co naprawdę wychodzi z ich (PiS) sondaży. Gdyby w ich sondażach wychodziło, że Trzecia Droga jest słaba i nie jest dla nich zagrożeniem, a oni są mocni, to jechaliby do samego końca kampanii, kompletnie pomijając nasze istnienie, nie zajmując się nami" - ocenił polityk.

Dodał, że mówienie przez PiS o Trzeciej Drodze "robi dobrze" jego ugrupowaniu. "Lansujecie nas, mówcie o nas jak najczęściej, opowiadajcie farmazony, dyrdymały" - zachęcał polityk.

Hołownia mówił, że jeśli Trzecia Droga stworzy wspólny rząd z PO państwo zacznie normalnie działać. Poinformował, że np. w Suwałkach w przychodniach trzeba czekać do specjalistów ponad rok, a nawet dłużej.

"My, Trzecia Droga, mówiąc dziś, że albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS-u, obiecujemy wam państwo które działa" - podkreślił Hołownia. Obiecał, że wydatki na zdrowie wzrosną do 6 proc. PKB. "Doprowadzimy do tego, że państwo znowu będzie od tego żeby działała przychodnia, żeby działała szkoła, żeby była droga" - obiecał.