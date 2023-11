Sz. Hołownia: Umowa koalicyjna będzie jawna; będzie gotowa przed pierwszym posiedzeniem Sejmu

Jest draft tekstu umowy koalicyjnej. To jest bardzo dobry tekst, który będzie jawny – powiedział w piątek w TVN24 lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Jest draft tekstu umowy koalicyjnej. To jest bardzo dobry tekst. (…) Będzie jawny, bo po to był pisany, żeby był jawny i żeby wreszcie były jawne umowy między ugrupowaniami, które zawierają umowy koalicyjne" - zapewnił Hołownia.

Lider Polski 2050 przekazał, że umowa koalicyjna liczy co najmniej kilkanaście punktów, posiada protokół rozbieżności i powinna zostać opublikowana przed pierwszym posiedzeniem Sejmu.

"To zajmie pewnie jeszcze parę dni. (…) Będziemy gotowi przed pierwszym posiedzeniem Sejmu" - powiedział lider Polski 2050. "Jesteśmy blisko końca, dobrego finału. Jeśli będziemy potrzebowali jeszcze dwóch lub trzech dni, to ja na pewno nie będę przeciwko temu oponował. (…) W przyszłym tygodniu to musi być" - dodał.

Lider Trzeciej Drogi stwierdził, że liczy na rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą po ustaleniu szczegółów umowy koalicyjnej, by przekonać go do mianowania Donalda Tuska na premiera, zamiast Mateusza Morawieckiego.

"Na pewno nie będziemy dawali panu prezydentowi powodu do tego, żeby zwlekał z tak ważną rzeczą jak nominowanie premiera" - podkreślił.

Hołownia zaznaczył, że nie ma jeszcze w koalicji zgody co do podziału ministerstw, ale przyznał że obszarem zainteresowania Polski 2050 jest klimat i energia. W ramach umowy koalicyjnej mają zostać określone zmiany w służbach specjalnych i armii, refundacja in vitro i podwyżki dla nauczycieli.