Sz. Hołownia: umówiliśmy się z PSL, że wspólnie zrobimy dobre rzeczy dla Polski, że jest nadzieja

Umówiliśmy się z Polskim Stronnictwem Ludowym, że wspólnie zrobimy dobre rzeczy dla Polski, że jest nadzieja; stajemy dzisiaj razem po to, by powiedzieć, że wygramy i że dlatego zawarliśmy porozumienie o wspólnym starcie na wybory - podkreślił w czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby powiedzieć, że umówiliśmy się, że razem wspólnie zrobimy dobre rzeczy dla Polski, że jest nadzieja" - powiedział Hołownia na wspólnej konferencji prasowej z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Wyraził nadzieję, że ten dzień "jest początkiem odwrócenia dwóch ważnych rzeczy, które powinny się dzisiaj w polskiej polityce odwrócić". "Po pierwsze, odwrócenie tej tendencji czy tego myślenia: +a co to będzie jesienią, czy my wygramy, czy nie wygramy+. Stajemy tutaj dzisiaj po to, żeby wam powiedzieć że wygramy. I, że właśnie dlatego robimy to porozumienie, że innej opcji nie zakładamy. To jest nasza strategia zwycięstwa" - powiedział Hołownia.

Jak dodał, druga rzecz, "która powinna tutaj jasno paść, to ta, że: dość już tej polityki, która zwraca się ku politykom, ku ich sporom, ku ich problemom i układankom". Jak mówił, potrzeba takiej polityki, która "zwraca się ku Polakom, ku wyborcom, ku tym, o których w całej polityce powinno chodzić".