Sz. Hołownia w Zielonej Górze: zaczyna być czuć tę nadzieję, na którą tak długo czekaliśmy

Naprawdę, zaczyna być czuć tę nadzieję, na którą tak długo czekaliśmy. Ludzie poczuli swoją sprawczość, swoją siłę i dzisiaj potrzebujemy tego, żebyśmy 15 października postawili tę pieczątkę pod zmianą, na która zasługujemy – mówił na wiecu wyborczym w Zielonej Górze lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Ci goście, którzy dzisiaj nami rządzą, rządzą nami od ośmiu lat. To jest bardzo, bardzo długo. Naprawdę, czas na to, żebyśmy dokonali zmiany". - mówił Hołownia.

Wiec wyborczy Polski 2050 Szymona Hołowni odbył się na zielonogórskim deptaku, tam, gdzie często politycy różnych partii przekonują mieszkańców tego miasta do swoich racji. Była darmowa lemoniada, rozdawanie ulotek i rozmowy z kandydatami.

Przemawiającego Hołownię słuchała grupa osób stojących przed sceną, wielkich tłumów jednak nie było. Dużą część swojej mowy lider Polski 2050 poświęcił na ostrą krytykę rządów PiS i przekonywaniu zebranych, że jego ugrupowanie ma pomysły, jak rządzić lepiej.

"Utarło się u nas, że przez cztery lata obywatel lata za politykiem, ale jest ten jeden dzień, a raczej cała kampania, kiedy to polityk lata za obywatelem, kiedy się go boi, kiedy go błaga o to, żeby on dał mu jeszcze szansę. To jest wasz moment, najważniejsze referendum, jakie dokona się 15 października, dokona się na tych dwóch kartach - do Sejmu i do Senatu. Wyobraźcie sobie. Możecie za jednym zamachem, za dwoma krzyżykami, odwołać cały rząd PiS-u" - zachęcał Hołownia.

Dodał, że to jest siła wyborów i apelował, by z tej siły skorzystać. "Jeżeli macie ochotę dołączyć do nas, to pamiętajcie proszę, że dzisiaj naprawdę, albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS-u" - mówił do zebranych Hołownia.

Jedynką na liście kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu nr 8 obejmującym woj. lubuskie jest sekretarz regionu lubuskiego Polski 2050 Szymona Hołowni - Maja Nowak. Z Polski 2050 na listach kandydatów z Lubuskiego są także m. in. Beata Beling, Beata Springer, Patryk Broszko, Dariusz Popławski czy Łukasz Świerkowski.

W ramach paktu senackiego, w okręgu zielonogórskim (nr 20) kandydatem na senatora jest gen. broni rezerwy Mirosław Różański - były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie doradca Szymona Hołowni.